Zverejnili nominácie na Zápas hviezd NHL, Slováci chýbajú

LOS ANGELES 10. januára (WebNoviny.sk) - Vedenie severoamerickej hokejovej NHL v utorok zverejnilo kompletné nominácie na tohtosezónny Zápas hviezd, ktorý sa uskutoční 29. januára v aréne Staples Center v Los Angeles.



Vo výbere napokon nefiguruje slovenský brankár Peter Budaj. Rodák z Banskej Bystrice hrajúci v drese LA Kings predtým uspel v ankete odborníkov na oficiálnom webe profiligy. To však nebolo záväzné, konečné zostavy určilo oddelenie NHL pre hokejové operácie.



Fanúšikovia si hlasovaním zvolili iba kapitánov štyroch tímov, ktorými budú Carey Price (Montreal/Atlantická divízia), Sidney Crosby (Pittsburgh/Metropolitná divízia), P.K. Subban (Nashville/Centrálna divízia) a Connor McDavid (Edmonton/Pacifická divízia).



Liga pokračuje v experimente so šiestimi korčuliarmi na ľade (traja proti trom, pozn.) a turnajom pozostávajúcim z troch 20-minútových duelov za účasti štyroch mužstiev. Každý tím exhibície zostavili z 11 hráčov: dvoch brankárov, troch obrancov a šiestich útočníkov. V menoslove sa nenachádza ani jeden slovenský hokejista.



Do zostavy sa svojimi výkonmi prebojovali nováčikovia súťaže Auston Matthews (Toronto) a Patrik Laine (Winnipeg). Počas "All-star" víkendu sa divákom predvedú aj Alexander Ovečkin (Washington), Jevgenij Malkin (Pittsburgh), John Tavares (New York Islanders) či Patrick Kane, Jonathan Toews a Duncan Keith (všetci Chicago). Domáci tím Los Angeles Kings budú reprezentovať útočník Jeff Carter a obranca Drew Doughty.



Nominácie na Zápas hviezd hokejovej NHL:



Atlantická divízia: Carey Price (Montreal), Tuukka Rask (Boston) - Victor Hedman (Tampa Bay), Shea Weber (Montreal), Erik Karlsson (Ottawa) - Frans Nielsen (Detroit), Nikita Kučerov (Tampa Bay), Vincent Trocheck (Florida), Auston Matthews (Toronto), Kyle Okposo (Buffalo), Brad Marchand (Boston)



Metropolitná divízia: Sergej Bobrovskij (Columbus), Braden Holtby (Washington) - Justin Faulk (Carolina), Ryan McDonagh (New York Rangers), Seth Jones (Columbus) - Jevgenij Malkin (Pittsburgh), Alexander Ovečkin (Washington), John Tavares (New York Islanders), Wayne Simmonds (Philadelphia), Taylor Hall (New Jersey), Sidney Crosby (Pittsburgh)



Centrálna divízia: Devan Dubnyk (Minnesota), Corey Crawford (Chicago) - P. K. Subban (Nashville), Ryan Suter (Minnesota), Duncan Keith (Chicago) - Patrick Kane (Chicago), Jonathan Toews (Chicago), Tyler Seguin (Dallas), Vladimir Tarasenko (St. Louis), Patrik Laine (Winnipeg), Nathan MacKinnon (Colorado)



Pacifická divízia: Martin Jones (San Jose), Mike Smith (Arizona) - Cam Fowler (Anaheim), Brent Burns (San Jose), Drew Doughty (Los Angeles) - Connor McDavid (Edmonton), Ryan Kesler (Anaheim), Johnny Gaudreau (Calgary), Jeff Carter (Los Angeles), Bo Horvat (Vancouver), Joe Pavelski (San Jose)