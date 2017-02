Zverejnili lyric video k Traveling Light od Leonarda Cohena

BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) - Fanúšikovia a fanúšičky zosnulého kanadského hudobníka a speváka Leonarda Cohena si môžu pozrieť lyric video k piesni Traveling Light.



V novinke použili archívne a doteraz nezverejnené zábery, v ktorých sa muzikant predstavil v súkromí i na pódiu. Na výrobe sa podieľali interpretov syn Adam Cohen a Sammy Slabbinck, ktorý s legendárnym skladateľom spolupracoval aj na jeho poslednom albume You Want It Darker (2016). Práve z neho pochádza skladba Traveling Light. .







Leonard Norman Cohen debutoval v roku 1967 albumom Songs Of Leonard Cohen. Nasledovali štúdiovky ako napríklad New Skin For The Old Ceremony (1974), Im Your Man (1988), The Future (1992), Ten New Songs (2001), Dear Heather (2004), Old Ideas (2012), Popular Problems (2014) či spomínaná You Want It Darker.



Okrem toho má na konte aj niekoľko koncertných záznamov a kompilácií. Medzi jeho známe skladby patria napríklad Suzanne, So Long, Marianne, Dance Me To The End Of Love a Hallelujah. Od roku 1991 je členom Kanadskej hudobnej siene slávy, od roku 2008 Rocknrollovej siene slávy a v roku 2010 mu udelili prestížnu cenu Grammy za celoživotné dielo. Venoval sa tiež literatúre. Zomrel 7. novembra 2016 vo veku 82 rokov.



Informácie pochádzajú z webstránky www.rollingstone.com a archívu agentúry SITA.