Zverejnili ďalší trailer krátkometrážneho pokračovania Lásky nebeskej

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) - Tvorcovia krátkometrážneho pokračovania romantickej komédie Láska nebeská (2003) zverejnili jeho ďalší trailer. V takmer minútovej ukážke sa predstavilo viacero hercov vrátane Andrewa Lincolna, Keiry Knightley, Hugha Granta či Liama Neesona, ktorí prostredníctvom kariet s nápismi pripravujú divákov na to, čo ich v snímke čaká.Na záver ukážky sa potom umelci predbiehajú v tom, kto z nich po uplynulých rokoch vyzerá najlepšie, pričom podľa karty, ktorú držal spomínaný Grant, by to nemal byť Colin Firth. Video je podobne ako trailer, ktorý tvorcovia zverejnili 13. marca, odkazom na známu scénu z filmu, kde Lincolnova postava Mark vyznáva prostredníctvom kariet lásku manželke svojho priateľa v podaní Knightley. .Desaťminútový film s názvom Red Nose Day Actually by mal ponúknuť náhľad do života viacerých postáv po štrnástich rokoch od udalostí z prvej snímky. Okrem menovanej Knightley a jej spomínaných kolegov sa v ňom opäť predstavia aj Bill Nighy, Rowan Atkinson, Chiwetel Ejiofor, Martine McCutcheon, Lúcia Moniz, Marcus Brigstocke, Thomas Brodie-Sangster či Olivia Olson.

Novinka sa na televízne obrazovky dostane pri príležitosti charitatívneho podujatia Red Nose Day 24. marca na BBC One a 25. mája v rámci vysielania americkej televízie NBC. O vznik pokračovania sa postará Richard Curtis, ktorý nakrútil pôvodný film a je jedným zo zakladateľov charity Comic Relief. Tá každoročne organizuje spomínanú televíznu zbierku, ktorú sprevádzajú vtipné skeče, paródie na súčasné televízne relácie či krátke pokračovania obľúbených projektov ako boli napríklad Čierna zmija (1983 - 1989) alebo Mr. Bean (1990 - 1995).Láska nebeská sa odohráva v čase Vianoc a sleduje príbehy viacerých ľudí, ktorých životy sú nejakým spôsobom prepletené. Vo filme si okrem spomínaných hercov a herečiek zahrali tiež Emma Thompson, Alan Rickman, Laura Linney, Rodrigo Santoro či Martin Freeman. Snímka si vyslúžila dve nominácie na Zlatý Glóbus či tri nominácie na ceny BAFTA, z ktorých jednu na víťazstvo premenil Bill Nighy. Ten získal ocenenie pre Najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe za stvárnenie muzikanta Billyho Macka.