Županov budeme po novom voliť v jedinom kole

Poslanci NR SR opakovane schválili novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá stanovuje jednokolovú voľbu predsedov samosprávnych....

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) – Poslanci NR SR opakovane schválili novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá stanovuje jednokolovú voľbu predsedov samosprávnych krajov.



Novelu predložili poslanci Vladimír Faič (Smer-SD), Martin Glváč (Smer-SD), Tibor Glenda (Smer-SD), Gábor Gál (Most-Híd), Andrej Hrnčiar (poslanecký klub Most-Híd), Dušan Jarjabek (Smer-SD) a Martin Nemky (Smer-SD). Poslanci NR SR návrh schválili vo februári, ale prezident Andrej Kiska ho vrátil na opakované prerokovanie. Veto prezidenta v utorok poslanci prelomili 80 hlasmi..



Cieľom novely volebného kódexu je zmena voľby predsedov samosprávnych krajov. Podľa súčasného právneho stavu, ak žiadny z kandidátov na predsedu samosprávneho kraja nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, uskutoční sa druhé kolo.





Parlamentom schválený zákon mení tento dvojkolový systém na jednokolový, v ktorom by sa predsedom samosprávneho kraja stal ten z kandidátov, ktorý získa najviac platných hlasov. Opozičný poslanec Ján Budaj (OĽaNO) vidí za koaličným návrhom cestu k zrušeniu dvojkolovej voľby aj pri prezidentských voľbách.



Podľa hlavy štátu je odôvodnenie takejto zmeny v roku konania volieb nízkou účasťou voličov a úsporou finančných prostriedkov neúplné a skresľujúce. Ako zdôraznil Kiska, slabý záujem je aj problémom prvého kola, v ktorom žiaden kandidát v doterajších voľbách nezískal viac ako 15 percent hlasov oprávnených voličov. Nízka účasť býva po každých voľbách do orgánov samosprávnych krajov predmetom politickej diskusie.



NR SR schválila aj druhú novelu volebného kódexu, ktorú tiež prezident vrátil do parlamentu. Upravuje zloženie a činnosť okrskových volebných komisií pri voľbách do orgánov samosprávy miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov, ktoré by sa mali konať v jeden deň.



Keďže prezident vrátil parlamentu zákon zavádzajúci jednokolovú voľbu predsedov samosprávnych krajov, v prípade dvojkolovej voľby by ustanovenia obsiahnuté v tejto novele volebného kódexu boli nevykonateľné. Preto navrhol Národnej rade Slovenskej republiky, aby zákon neprijala ako celok.



