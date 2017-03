Zrýchlenie nákupu si žiada moderný online systém

Základom riešenia je nákupný modul IS SOFTIP PROFIT PLUS, v ktorom prebieha tvorba všetkých relevantných dokladov. Samotný schvaľovací proces zabezpečuje webová nadstavba SOFTIP APPROVAL, ktorá obojsmerne komunikuje s produkčným systémom. Manažérovi dovoľuje schvaľovať i mimo pracoviska - postačí mu na to tablet či mobil, do ktorého mu príde avízo mailom. Z neho potom môže aktivovať samotné schválenie. Notifikácia o priebehu schvaľovania je pritom k dispozícii všetkým účastníkom procesu.„Schvaľovací workflow možno nastaviť na mieru požiadavkám zákazníka. V tomto prípade schvaľovanie nákupných objednávok prebieha podľa výšky finančnej hodnoty dokladu,“ vysvetľuje Ing. Dušan Homola zo spoločnosti SOFTIP..ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS tak odbúrala zložitý a administratívne náročný spôsob tvorby objednávok. „Tento systém sa stával neprehľadným a neposkytoval informácie o aktuálnom stave jednotlivých procesov. Sme firma, ktorá takmer celú produkciu smeruje na zahraničné trhy, našimi partnermi sú spoločnosti ako Siemens, ABB či GE. Je preto nevyhnutné, aby sme neustále garantovali kvalitu našej produkcie, dodávok a zvyšovali efektivitu práce. Nový systém pre riadenie objednávok je nevyhnutným krokom k plneniu tohto cieľa,“ hovorí Ing. Ján Valkovič, generálny riaditeľ ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS.SOFTIP PROFIT PLUS je vlajkovou loďou spoločnosti SOFTIP, ktorá je už viac 25 rokov slovenskou jednotkou na trhu podnikových informačných systémov (ERP).Viac informácií na

SOFTIP je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov IT produktov a služieb na Slovensku. Má 25 rokov skúseností, stará sa o viac ako 6 300 zákazníkov a je najväčším slovenským výrobcom podnikových informačných systémov. Jeho riešenia nájdete aj v Českej republike, Rakúsku, Poľsku, Veľkej Británii a ďalších európskych krajinách.Spoločnosť má vybudovaný Integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý certifikovala renomovaná certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia.Kompetentnosť, spoľahlivosť a vysokú úroveň služieb si upevňuje vytváraním strategických partnerstiev s renomovanými nadnárodnými IT spoločnosťami. SOFTIP je Microsoft GOLD Certified Partner. Už dvakrát bol ocenený titulom Microsoft Partner of the Year, ktorý je udeľovaný najlepším partnerom spoločnosti Microsoft v jednotlivých krajinách. Dôkazom využívania najvyspelejších technológií a kvality poskytovaných služieb a riešení je aj séria deviatich víťazstiev v súťaži Microsoft Industry Awards.V roku 2007 SOFTIP uzatvoril partnerstvo aj s najväčším svetovým výrobcom podnikového softvéru, so spoločnosťou SAP. Dlhodobo je jej najlepším partnerom pre SAP Business One na Slovensku.

SOFTIP je členom IT Asociácie Slovenska.

