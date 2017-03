Zrušenie dvojzložkovej ceny vody nevylučuje, že sa opäť objaví návrh zaviesť fixné platby

BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) - Zrušenie dvojzložkovej ceny vody, ku ktorému pristúpil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) po prevalení kauzy s vysokými poplatkami za vodomery, nevylučuje, že v budúcnosti sa znovu objaví myšlienka zaviesť fixné platby aj pri dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd.



Ako uviedla pre agentúru SITA výkonná riaditeľa Združenia bytového hospodárstva na Slovensku Anna Krajčiová, každej takejto závažnej zmene, ktorá ovplyvní peňaženky veľkej časti obyvateľov, by mala predchádzať široká odborná diskusia tak, aby výsledné pravidlá pre cenotvorbu boli vyvážené a neznevýhodňovali niektoré skupiny odberateľov..





„Aj v jednozložkovej cene vodného a stočného, ktorá po novom bude platiť spätne od januára 2017, sú zahrnuté všetky oprávnené náklady vodárenských spoločností, tieto ale budú fakturované odberateľom podľa ich skutočnej spotreby,“ upozornila. Dlhodobo však pravidlá pre cenotvorbu podľa Krajčiovej nezohľadňujú skutočnosť, že vodárenské spoločnosti majú výrazne nižšie náklady pri dodávke vody do bytových domov v porovnaní s nákladmi pre iných odberateľov.



„Pri bytových domoch je zmluvný vzťah uzatvorený so zástupcom vlastníkov bytov, ktorým je správca domu, pričom voda je fakturovaná na základe centrálneho fakturačného meradla pre celý objekt. Súvisiace náklady spojené obstaraním, odpočtom a pravidelným overovaním meračov vody v jednotlivých bytoch, ako aj náklady na fakturáciu jednotlivým domácnostiam, náklady spojené s reklamačným konaním a vymáhaním nedoplatkov platia vlastníci bytov,“ uviedla s tým, že vodárenské spoločnosti ale fakturujú bytovým domom vodné a stočné v rovnakej výške ako pri ostatných odberateľoch.



Riešenie chaosu v cene vody, ktorý vznikol v dôsledku nových vyhlášok ÚRSO, považuje Krajčiová iba za prvý krok k nastaveniu jasných pravidiel pre dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd. Ďalším krokom by mala byť úprava základnej legislatívy, teda zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. „Je najvyšší čas komplexne doriešiť problematiku vlastníckych vzťahov k existujúcim vodovodným a kanalizačným prípojkám a tiež vyvážiť vzájomné práva a povinnosti dodávateľa a odberateľov,“ dodala.