Zrušenie Mečiarových amnestií najviac podporujú voliči SaS a OĽaNO-NOVA

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) - Za zrušenie Mečiarových amnestií prijatím ústavného zákona je 63 percent respondentov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý agentúra Focus uskutočnila v dňoch 6. až 18. februára. Výberovú vzorku tvorilo 1512 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.



Agentúra zisťovala názor verejnosti na zrušenie tzv. Mečiarových amnestií ústavným zákonom. Respondentom bola položená nasledujúca otázka: "Parlament bude v marci rokovať o zrušení tzv. Mečiarových amnestií, ktoré sa týkali zastavenia trestného stíhania v súvislosti so zavlečením Michala Kováča mladšieho do cudziny a zmareného referenda z mája 1997. Ste za alebo proti tomu, aby parlament prijal ústavný zákon o zrušení Mečiarových amnestií a tieto skutky boli riadne vyšetrené?" .



Najmladší sa nevedeli vyjadriť



Rozhodne za prijatie ústavného zákona je 32 percent opýtaných, skôr za prijatie je 31 percent. Opačný názor má pätina respondentov (20 percent). Odpoveď skôr proti prijatiu má 12 percent, rozhodne proti prijatiu ústavného zákona je 8 percent a nevie 17 percent respondentov.



Približne dve tretiny respondentov vo všetkých vekových skupinách nad 35 rokov podporuje prijatie ústavného zákona o zrušení tzv. Mečiarových amnestií. Podpora pre prijatie ústavného zákona v kategórii 25 - 34 ročných dosahuje 60-percentnú úroveň.



Z najmladšej vekovej kategórie respondentov, teda vo veku 18 až 24 rokov, podporuje prijatie tohto zákona približne polovica (53 percent). V tejto najmladšej vekovej kategórii sa však až takmer tretina opýtaných (31 percent) nevedela k otázke vyjadriť.



Podpora rastie s úrovňou vzdelania



Podpora prijatia ústavného zákona o zrušení tzv. Mečiarových amnestií rastie s úrovňou dosiahnutého vzdelania.



Kým medzi respondentmi so základným vzdelaním dosahuje podpora prijatia ústavného zákona 55 percent, pričom takmer štvrtina (26 percent) takýchto respondentov sa k otázke nevedela vyjadriť, tak medzi vysokoškolsky vzdelanými respondentmi je podpora až na úrovni troch štvrtín (76 percent) opýtaných.



Z hľadiska volebných preferencií súčasných parlamentných strán má zrušenie amnestií najväčšiu podporu medzi voličmi SaS (77 percent) a OĽaNO-NOVA (75 percent).



Za prijatie ústavného zákona sa však vyslovila aj väčšina voličov ostatných parlamentných strán. Sme rodina - Boris Kollár (65 percent), Most-Híd (63 percent), Kotleba – Ľudovej strany Naše Slovensko (62 percent), SNS (60 percent) a Smer-SD (59 percent).



Takmer trojštvrtinovú podporu (73 percent) má aj medzi voličmi mimoparlamentného Kresťanskodemokratického hnutie. Počet odporcov prijatia ústavného zákona o zrušení amnestií v žiadnej z parlamentných politických strán neprekročil 26 percent opýtaných.



