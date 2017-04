Zrušenie Mečiarových amnestií je pre Budaja aj Matoviča víťazstvom

BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk) - Prijatie Uznesenia o zrušení amnestií Vladimíra Mečiara je víťazstvom všetkých občanov Slovenskej republiky. Vyhlásil to po jeho schválení na tlačovej besede opozičný poslanec Ján Budaj (OĽaNO).



„Už od zajtra je možné konať vo veci únosu Michala Kováča ml. aj vo veci ďalších amnestovaných činov. Počet podpory 129 je zdrvujúci. Je to úspech občanov SR, ktorí si vynútili zmenu postoja premiéra a strany SNS. Iba kvôli občanom, ktorí sa zaujímali o veci verejné tu dnes môžeme stáť. Urobili sme to, čo si vyžadoval verejný záujem,“ povedal Budaj..





Matovič vyzdvihol pôvodný návrh



Poslanec Igor Matovič pripomenul, že hlavne vďaka pôvodnému návrhu na zrušenie amnestií, ktorý v tomto volebnom období priniesol do parlamentu Budaj, je dnes parlamentom schválené Uznesenie o zrušení Mečiarových amnestií. „Zrušenie podporili aj tí, ktorí 20 rokov tvrdili, že amnestie sa zrušiť nedajú. Dnešný deň je víťazstvom nad ľuďmi, ktorí amnestie dlhé roky hájili,“ vyhlásil.



Uznesenie o zrušení Mečiarových amnestií poslanci schválili 129 hlasmi. Proti bola Natália Grausová z ĽSNS a Peter Marček sa zdržal hlasovania. Na hlasovaní neboli prítomní poslanci Dušan Muňko, Miroslav Číž, Robert Madej, Ján Podmanický (všetci Smer-SD) a Anton Hrnko a Eva Antošová z SNS. Poslanci za SaS, OĽaNO-NOVA, Sme rodina a nezaradení hlasovali za uznesenie. Klub ĽSNS vôbec nehlasoval s výnimkou Grausovej. V pléne národnej rady boli počas hlasovania aj premiér Robert Fico a väčšina ministrov.





Slovensko amnestie dlhodobo znepokojovali



Parlament o uznesení rokoval po tom, čo prezident Andrej Kiska 3. apríla podpísal novelu Ústavy SR, ktorá umožní zrušenie Mečiarových amnestií a milosti udelenej Michalovi Kováčovi ml., a tiež novelu zákona o ústavnom súde, ktorá na schválené zmeny ústavy nadväzuje. Obe novely sú zverejnené v Zbierke zákonov.



Národná rada prijala uznesenie, ktorým ruší článok V a článok VI rozhodnutia predsedu vlády SR z 3. marca 1998 o amnestii, rozhodnutie predsedu vlády zo 7. júla 1998 o amnestii, rozhodnutie prezidenta SR v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997. V dôvodoch sa okrem iného uvádza, že slovenskú spoločnosť dlhodobo znepokojujú amnestie predsedu vlády Vladimíra Mečiara, vykonávajúceho niektoré právomoci prezidenta obsiahnuté v rozhodnutiach predsedu vlády o amnestiách, a tiež aj udelená milosť prezidentom Michalom Kováčom zo dňa 12. decembra 1997. Uznesenie vychádza z presvedčenia, že neoddeliteľnou súčasťou právneho štátu je rešpektovanie základných práv a slobôd, rešpektujúc princíp, že amnestiu nemožno udeliť predstaviteľom štátnej moci, osobám, ktoré konajú v ich mene alebo v súčinnosti s nimi, a blízkym predstaviteľom štátnej moci. Taktiež berie do úvahy Deklaráciu o ochrane všetkých osôb pred núteným zmiznutím, Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím. Odvoláva sa aj na sľub prezidenta, ktorého súčasťou je záväzok vykonávať svoje povinnosti v záujme občanov a zachovávať a obhajovať ústavu a ostatné zákony.



