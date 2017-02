Zrážku s autom v Košiciach neprežil 51-ročný chodec

BRATISLAVA/KOŠICE 12. februára (WebNoviny.sk) - Smrťou chodca sa skončila sobotňajšia dopravná nehoda v Košiciach. Ako agentúru SITA informovala košický policajný hovorca Alexander Szabó, večer na rýchlostnej ceste R2 medzi mestskými časťami Pereš a Šaca zrazil 55-ročný vodič Kia Sportage 51-ročnho chodca, ktorý mu náhle vošiel do jazdnej dráhy. Chodec pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Na motorovom vozidle vznikla škoda za približne 5 000 eur. Vyšetrovateľ v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre prečin .

