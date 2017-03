Zranený slovenský vojak v Afganistane je v stabilizovanom stave

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) – Zdravotný stav príslušníka 5. pluku špeciálneho určenia, ktorý sa zranil v piatok počas výcviku v operácii Resolute Support v Afganistane, je stabilizovaný. Potvrdila to pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková. Akonáhle to dovolí jeho zdravotný stav, prevezú ho na Slovensko a liečba bude pokračovať v Ústrednej vojenskej nemocnici Ružomberok.



Hovorkyňa dodala, že s jeho nahradením v operácii Resolute Support sa nepočíta vzhľadom na to, že najbližšia rotácia je naplánovaná už na jún. Vojak je príslušník 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny. Zranil sa pri výcviku streľby z ručných zbraní, zasiahla ho črepina do brucha. Ešte v piatok podstúpil v Kábule operáciu, ktorú urobil slovensko-český vojenský lekársky tím..





V operácii Resolute Support v súčasnosti pôsobí vyše 40 príslušníkov slovenských ozbrojených síl, jadro tvoria vojaci 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny - poradenská jednotka pre špeciálne operácie. V Afganistane sú aj zdravotníci, špecialisti na komunikačné a informačné systémy a ďalší vojaci sa podieľajú na výcviku príslušníkov technického personálu Afganskej národnej armády pre vrtuľníky Mi-17/171.



Národná rada schválila mandát pre maximálne 66 vojakov. Operácia Resolute Support je nebojová misia. Nahradila v januári 2015 bojovú operáciu ISAF. Primárnym cieľom tejto nebojovej operácie je podpora, ale aj poradenstvo a výcvik afganských bezpečnostných síl. Pôsobenie vojakov OS SR v tejto misii je hodnotené veľmi pozitívne.