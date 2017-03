Zomrela rokenrolová legenda Chuck Berry

BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) - Vo veku 90 rokov skonal v sobotu americký spevák a hudobník Chuck Berry, ktorý bol jedným zo zakladateľov rocknrollu. Informovali o tom predstavitelia polície okresu St. Charles v štáte Missouri, ktorých o 12:40 miestneho času (18:40 SEČ) privolali do intepretovho domu, kde ho však našli už mŕtveho."Bohužiaľ, 90-ročného muža sa už nepodarilo oživiť a o 13:26 (19:26 SEČ) sme ho prehlásili za mŕtveho. Polícia okresu St. Charles s ľútosťou potvrdzuje úmrtie Charlesa Edwarda Andersona Berryho, známeho ako Chuck Berry," napísali policajti prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Príčina úmrtia nie je zatiaľ známa..

sa narodil 18. októbra 1926 v St. Louis a hudobnú kariéru odštartoval v roku 1955, pričom preraziť sa mu podarilo hneď s prvým singlom Maybellene. Debutový album After School Session vydal v roku 1957, pričom počas života ponúkol devätnásť štúdioviek. Vlani, v deň svojich 90. narodenín, oznámil, že po 38 rokoch uvedie na trh nový album s názvom Chuck. Novinka by mala vyjsť tento rok. Na konte má aj 31 kompilácií a osem EP nahrávok.Jeho ďalšími známymi skladbami sú Roll Over Beethoven, Sweet Little Sixteen, Johnny B. Goode, Oh Carol, Memphis, Tennessee, Rock And Roll Music či My Ding-a-Ling. V roku 1986 bol medzi prvými osobnosťami, ktoré uviedli do Rocknrollovej siene slávy. Získal tiež cenu Grammy za celoživotné dielo z roku 1984 či cenu Kennedyho centra z roku 2000.