Zomrela herečka z Hviezdnych vojen Carrie Fisherová

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Vo veku 60 rokov zomrela v utorok americká herečka a spisovateľka Carrie Fisherová, ktorá sa preslávila ako princezná Leia Organa vo filmovej ságe Star Wars. Stalo sa tak štyri dni po tom, ako počas letu z Londýna do Los Angeles utrpela masívny infarkt.



O jej úmrtí informoval v mene herečkinej dcéry Billie Lourd rodinný hovorca Simon Halls. "Billie Lourd s hlbokým zármutkom potvrdzuje, že jej milovaná matka Carrie Fisher dnes ráno o 8:55 (17:55 SEČ, pozn. SITA) zomrela. Svet ju miloval a bude nám všetkým veľmi chýbať," uviedla Lourd vo vyhlásení pre magazín People.



Rodáčka z Beverly Hills utrpela infarkt zhruba 15 minút pred pristátím lietadla a s prvou pomocou posádke pomohol aj jeden z pasažierov. Ihneď po pristátí ju v kritickom stave previezli do jednej z miestnych nemocníc. Jej brat Todd Fisher sa neskôr pre agentúru AP vyjadril, že herečkin stav je stabilizovaný, no odmietol zverejniť ďalšie informácie.



sa narodila 21. októbra 1956, pričom jej rodičmi boli spevák Eddie Fisher a herečka Debbie Reynolds. Ako herečka debutovala v roku 1969 v televíznej snímke Debbie Reynolds and the Sound of Children. Známou sa stala o osem rokov neskôr vďaka filmu Hviezdne vojny IV - Nová nádej, v ktorom stvárnila spomínanú Leiu Organu. Túto úlohu si neskôr zopakovala aj v snímkach Star Wars: Epizóda V - Impérium vracia úder (1980), Hviezdne vojny VI - Návrat Jediho (1983), Star Wars: Sila sa prebúdza (2015) ako aj v pripravovanej ôsmej epizóde tejto vesmírnej ságy, ktorá sa dostane do kín na budúci rok. Zahrala si napríklad aj vo filmoch Bratia Bluesovci (1980), Hana a jej sestry (1986), Schôdzka so smrťou (1988), Keď Harry stretol Sally (1989), Špionátor (1997), Jay a mlčanlivý Bob vracajú úder (2001), Charlieho anjeli 2: Na plný plyn (2003) či Mapy ku hviezdam (2014).



Je tiež autorkou niekoľkých kníh ako Pohľadnice z Hollywoodu (1987) či Wishful Drinking (2008). V rokoch 1983 a 1984 bola vydatá za hudobníka Paula Simona a v rokoch 1991 až 1994 bol jej partnerom hľadač talentov Bryan Lourd, s ktorým mala 24-ročnú dcéru Billie.



Informácie pochádzajú z webstránky people.com a archívu agentúry SITA.