Zomrela herečka Libuše Havelková

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) - Vo veku 92 rokov dnes v Prahe skonala česká herečka Libuše Havelková, matka herca, režiséra a speváka Ondřeja Havelku. O jej úmrtí informoval hovorca českého Národného divadla Tomáš Staněk, pričom následne smutnú správu potvrdil prezident českej Hereckej asociácie Jiří Hromada.



Libuše Havelková sa narodila 11. mája 1924 v Českých Budějoviciach ako Libuše Drboutová. Študovala na Pražskom konzervatóriu a následne na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení (DAMU), kde spoluzaložila študentské divadlo DISK. Od roku 1948 pôsobila v Štátnom divadle v Ostrave, v rokoch 1951 až 1959 potom v pražskom Divadle E. F. Buriana a od roku 1960 až do roku 1991 bola členkou činohry Národného divadla v Prahe..



Jej filmovým debutom bola komédia Výlet pana Broučka do zlatých časů (1949), neskôr si zahrala v snímkach ako Robinsonka (1956), Starci na chmelu (1964), Ostře sledované vlaky (1966), Ružové sny (1976), Helimadoe (1992) či Modrý tiger (2011). Účinkovala tiež v seriáloch ako Hříšní lidé města pražského (1968 - 1969), Byli jednou dva písaři (1972), My všichni školou povinní (1984), Ordinace v růžové zahradě (2005) či Hraběnky (2007), ako aj v televíznom programe pre deti s názvom Kouzelná školka (1999), v ktorom stvárňovala babičku Libušku. Jej manželom bol hudobný skladateľ Svatopluk Havelka, s ktorým mala spomínaného syna Ondřeja.



