Zomrela bývalá Goebbelsova sekretárka, dožila sa 106 rokov

Vo veku 106 rokov zomrela v piatok vo svojom dome v Mníchove bývalá sekretárka nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelsa Brunhilde Pomselová. Jej....

BERLÍN 30. januára (WebNoviny.sk) - Vo veku 106 rokov zomrela v piatok vo svojom dome v Mníchove bývalá sekretárka nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelsa Brunhilde Pomselová.



Jej smrť potvrdil v nedeľu pre agentúru AP Christian Krönes, režisér a producent dokumentárneho filmu A German Life. Pomselová v ňom hovorí o troch rokoch svojho života, keď pracovala po boku Goebbelsa - muža, ktorý bol zodpovedný za šírenie propagandy Adolfa Hitlera v tlači i rozhlase. .



Po vojne žila Pomselová relatívne pokojným životom a v ústraní, a to až do roku 2011, keď s ňou zverejnil rozhovor jeden nemecký denník. Toto interview vyvolalo totiž veľký záujem o Pomselovú, ktorá bola jedným z posledných žijúcich ľudí pohybujúcich sa počas vojny v najbližšom okolí nacistického vedenia.



Pomselová svojho času v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Deutsche Welle uviedla, že "nikdy Geobbelsovi neodpustí to, čo urobil so svetom". Tvrdila tiež, že kým bola jeho sekretárkou, nevedela nič ani o holokauste, ani o koncentračných táboroch - a keď sa o nich dozvedela, trpela pocitom viny.



Pomselová pracovala pre Goebbelsa takmer do jeho smrti 1. mája 1945, keď minister propagandy spolu so svojou manželkou Martou najprv otrávili svojich šesť detí a potom spáchali samovraždu. Krönes spresnil, že s Pomselovou naposledy hovoril telefonicky v deň jej narodenín, 11. januára. Dodal, že zomrela v spánku.