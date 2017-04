Zomrela Rumunka, ktorá pri útoku v Londýne spadla do Temže

Teroristický útok autom a nožom Londýne z 22. marca má piatu obeť. Svojim zraneniam podľahla 31-ročná občianka Rumunska Andreea Cristeaová, ktorú....

LONDÝN 7. apríla (WebNoviny.sk) - Teroristický útok autom a nožom Londýne z 22. marca má piatu obeť. Svojim zraneniam podľahla 31-ročná občianka Rumunska Andreea Cristeaová, ktorú útočník katapultoval do rieky Temža, informovala dnes spravodajská televízia BBC s odvolaním sa na Metropolitnú políciu.



Cristeaová bola v Londýne na dovolenke so svojím priateľom, ktorý z útoku vyviazol so zlomenou nohou. Jej stav po páde do Temže bol kritický..





Páchateľom útoku bol 52-ročný Khalid Masood narodený v Británii, ktorý najprv autom zrážal na Westminsterskom moste ľudí a potom pred neďalekým sídlom parlamentu dobodal hliadkujúceho policajta. Masooda zastrelili iní policajti.



Hoci sa k útoku prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS), vyšetrovatelia sa prikláňajú k názoru, že Masood konal sám. Dôkazy o jeho priamom napojení na islamistov zatiaľ nie sú.