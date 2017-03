Zomrela Joni Sledge, spievala aj hit We Are Family

BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) - Vo veku 60 rokov zomrela americká speváčka Joni Sledge, známa zo skupiny Sister Sledge. Naposledy vydýchla v piatok 10. marca vo Phoenixe v Arizone. Príčina úmrtia zatiaľ nie je známa. Informácie potvrdili zástupcovia zosnulej, ktorá podľa nich nemala zdravotné problémy.

Skupinu Sister Sledge tvorili okrem Joni aj jej sestry Debbie, Kim a Kathy, ktorá formáciu opustila v roku 1989. Skupina vydala v roku 1975 debutový album Circle of Love.



Preraziť sa jej podarilo s treťou nahrávkou We Are Family (1979), ktorá sa v americkom albumovom rebríčku Billboard 200 dostala na tretie miesto. Zo štúdiovky pochádza aj singel We Are Family, ktorý sa v Billboarde Hot 100 umiestnil na druhej priečke. Hit získal aj nomináciu na Grammy.



Formácia neskôr vydala aj ďalšie albumy, ako napríklad Love Somebody Today (1980), All American Girls (1981), When the Boys Meet the Girls (1985) alebo Style (2003). Medzi ich ďalšie single patria napríklad Hes the Greatest Dancer, Lost in Music, My Guy či Frankie. Predvlani zaspievali pre pápeža Františka.

Informácie pochádzajú z webstránok www.billboard.com a www.bbc.com.