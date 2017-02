Zomrel slepý šejk, pomáhal teroristom pri útoku na WTC

Vo veku 78 rokov zomrel v USA Omar Abdel Rahman, prezývaný aj "slepý šejk", ktorý si vo väzení odpykával doživotný trest za viaceré....

WASHINGTON 20. februára (WebNoviny.sk) - Vo veku 78 rokov zomrel v USA Omar Abdel Rahman, prezývaný aj "slepý šejk", ktorý si vo väzení odpykával doživotný trest za viaceré trestné činy súvisiace s terorizmom vrátane pomoci pri útoku na Svetové obchodné centrum (WTC) v New Yorku v roku 1993.



Kenneth McKoy z nápravnovýchovného zariadenia v meste Butner v Severnej Karolíne informoval, že Rahman zomrel v sobotu vo väzenskej nemocnici po dlhom boji s cukrovkou a koronárnou chorobou srdca..



Rahman, pôvodom z Egypta, bol kľúčovým duchovným vodcom celej generácie islamských militantov. V roku 1990 ušiel z Egypta do Spojených štátov.



Pri bombovom atentáte na WTC 26. februára 1993 zahynulo šesť ľudí a ďalších 1000 osôb utrpelo zranenia. Rahmanova skupina plánovala vyhodiť do povetria aj budovu sídla OSN v New Yorku a viacero mostov a tunelov vedúcich do mesta.



Hoci Rahmanova skupina bola v spojení s organizáciou al-Káida Usámu bin Ládina, ktorej atentátnici napokon uspeli v atentáte na WTC, podľa amerických úradov chýbali dôkazy, ktoré by spájali Rahmana s teroristickými útokmi z 11. septembra 2001.