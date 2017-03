Zomrel lekár Thomas Starzl, ktorý ako prvý transplantoval pečeň

BRATISLAVA 6. marca (WebNoviny.sk) - Vo veku 90 rokov zomrel lekár Thomas Starzl, ktorý vykonal prvú transplantáciu pečene na svete. Skonal v sobotu 4. marca vo svojom dome v Pittsburghu. V mene jeho rodiny o úmrtí informovali zástupcovia tamojšej univerzity, kde od roku 1981 pôsobil. "Považujeme ho za otca transplantácie. Jeho odkaz je ťažké vyjadriť slovami - je taký obrovský," uviedol klinický riaditeľ Transplantačného inštitútu Thomasa E. Starzla Abhinav Humar. Starzl po sebe zanechal manželku Joy, syna Timothyho a jedno vnúča.



Thomas Earl Starzl sa narodil 11. marca 1926 v meste Le Mars v Iowe. Spomínanú prvú transplantáciu pečene, po ktorej však pacient neprežil, vykonal v roku 1963. Prvú takúto úspešnú operáciu na svete vykonal o štyri roky neskôr. Zdokonalil tiež proces transplantácie so zameraním sa na identické dvojčatá, prípadne iných pokrvných príbuzných, ako vhodných darcov a bol tiež priekopníkom v transplantácii obličiek z mŕtvych tiel. Venoval sa výskumu vylepšenia liečiv, ktoré by zamedzili odmietnutiu nového orgánu, do lekárskej praxe zaviedol imunosupresívne látky cyklosporín a tacrolimus a skúmal tiež takzvaný chimérizmus, proces keď sa telo po transplantácii učí zžiť s novým orgánom..



Na základe jeho štúdií tiež odborníci vykonali prvé transplantácie pečene od paviánov, ktoré na krátky čas umožnili pacientom žiť v prípade nedostatku vhodných orgánov. Starzl v roku 1984 vykonal na vtedy šesťročnej Stormie Jones prvú transplantáciu pečene a srdca súčasne. Dievča však po šiestich rokoch zomrelo, keď jej telo odmietlo transplantované srdce. Na začiatku 90. rokov minulého storočia odišiel do dôchodku a svoje skúsenosti zhrnul v autobiografii The Puzzle People: Memoirs Of A Transplant Surgeon (2003).



Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.