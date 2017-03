Zomrel český kardinál Miroslav Vlk, podľahol rakovine

PRAHA 18. marca (WebNoviny.sk) - Vo veku 84 rokov zomrel v sobotu český kardinál Miloslav Vlk, ktorému diagnostikovali rakovinu pľúc s metastázami do kostí. Na sociálnych sieťach Facebook a Twitter to v sobotu podľa Českého rozhlasu oznámil kardinál Dominik Duka.



"Bože, prijmi dušu svojho pokorného služobníka, kardinála Miloslava Vlka, ktorý dnes po ťažkej chorobe dobojoval svoj celoživotný zápas za ľudskú slobodu a toleranciu. Milo, budeš mi ľudsky aj duchovne chýbať," napísal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka..





Osemdesiatštyriročný Vlk začal mať zdravotné problémy približne od jari minulého roka. Koncom januára sa verejnosť dozvedela, že trpí rakovinou pľúc, ktorá mu metastázovala do kostí. Lekári mu diagnózu oznámili po Novom roku, keď podstúpil celotelové PET CT vyšetrenie a bronchoskopiu. V jednej z pražských nemocníc podstupoval chemoterapiu.



Miloslav Vlk sa narodil 17. mája 1932 v juhočeskej Líšnici. Po maturite nesmel ďalej študovať, napriek tomu sa mu podarilo vyštudovať archívnictvo aj teológiu. Jeho spôsob kázania sa ale nepáčil komunistickému vedeniu štátu, preto od roku 1978 nesmel vykonávať kňazskú službu. Pracoval ako umývač výkladných skríň a archivár.



V roku 1990 bol vymenovaný za českobudějovického biskupa a o rok neskôr za pražského arcibiskupa a českého primasa. Pápež Ján Pavol II. ho 26. novembra 1994 vymenoval za kardinála. V roku 2010 odišiel z vedenia cirkvi kvôli prekročeniu vekovej hranice na odchod do dôchodku.



Je nositeľom viacerých ocenení. V roku 2002 mu prezident Václav Havel prepožičal Rád Tomáša Garrigua Masaryka za vynikajúce zásluhy o demokraciu a ľudské práva.



