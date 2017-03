Zomrel Vladimír Kočandrle, ktorý viedol prvú transplantáciu srdca v Československu

Vo veku 83 rokov zomrel vo štvrtok kardiovaskulárny a transplantačný chirurg Vladimír Kočandrle. V roku 1984 viedol tím, ktorý ako prvý v vtedajšom....

PRAHA 31. marca (WebNoviny.sk) - Vo veku 83 rokov zomrel vo štvrtok kardiovaskulárny a transplantačný chirurg Vladimír Kočandrle. V roku 1984 viedol tím, ktorý ako prvý v vtedajšom Česko-Slovensku vykonal úspešnú transplantáciu srdca. Kočandrle okrem toho zásadným spôsobom prispel k založeniu a rozvoju českého programu transplantácií obličiek, srdca a slinivky brušnej. Informoval o tom v piatok spravodajský server Novinky.cz.



Kočandrle po štúdiách na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe začal v roku 1957 pracovať ako sekundárny lekár v Jablonci nad Nisou. O štyri roky neskôr nastúpil do pražského Ústavu klinickej a experimentálnej chirurgie. V roku 1966 sa podieľal na prvej úspešnej česko-slovenskej transplantácii obličky. Príjemcom bol Karol Pavlík, ktorý s novou obličkou žil tri roky..



Od konca 70. rokov sa s tímom lekárov pripravoval na transplantáciu srdca. V jednom z rozhovorov uviedol, že pred prvou transplantáciou srdca ho vtedajší minister zdravotníctva Jaroslav Prokopec varoval, že ak pacient zomrie, "bude ho to stáť hlavu". Josef Divina, ktorého operovali 31. januára 1984, žil s novým srdcom 13 a pol roka. Vladimír Kočandrle v roku 1996 neúspešne kandidoval za stranu ČSSD do českého Senátu.



, ,