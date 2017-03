Zomrel Vladimír Fruni, šéfoval nebankovke, ktorá pripravila o peniaze mnohých Slovákov

BRATISLAVA/BURNLEY 1. marca (WebNoviny.sk) - Vo Veľkej Británii zomrel v noci z 27. na 28. februára bývalý majiteľ BMG Invest a Horizont Slovakia Vladimír Fruni (64).



O úmrtí informoval internetový portál TV JOJ - noviny.sk. Spolupracovníkovi TV JOJ vo Veľkej Británii Petrovi Mikitičovi to potvrdil tamojší koroner. .



"Vladimír Fruni 27. februára absolvoval kontrolu v nemocnici, kde mu údajne vyberali stehy po operácii žlčníka. Následne odišiel domov. Spočiatku bolo podľa informácií TV JOJ všetko v poriadku a rozprával sa so spolubývajúcim. V noci mu následne búchal na dvere, že mu je zle, aby mu zavolal sanitku. Tá údajne prišla do jeho bytu až po 40 minútach. Policajti zabezpečili Fruniho izbu, zobrali dokumenty. Jeho telefón je nedostupný. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Veľkej Británii zatiaľ túto informáciu nepotvrdilo," píše portál.