Zomrel Toby Smith, zakladajúci člen skupiny Jamiroquai

Vo veku 46 rokov zomrel v utorok bývalý a zakladajúci člen britskej funkovej skupiny Jamiroquai, Toby Smith, ktorý v nej hral na klávesové nástroje. Na....

LONDÝN 13. apríla (WebNoviny.sk) - Vo veku 46 rokov zomrel v utorok bývalý a zakladajúci člen britskej funkovej skupiny Jamiroquai, Toby Smith, ktorý v nej hral na klávesové nástroje.



Na svojej webovej stránke o tom vo štvrtok informoval denník New Musical Express (NME) bez uvedenia príčiny jeho smrti. K udalosti sa zatiaľ vyjadril iba jeden bývalý člen skupiny Stuart Zender..



"Bol si najtalentovanejším hudobníkom, s akým som spolupracoval. Ďakujem, že si osvetlil môj život. Odpočívaj v pokoji. Oslavujem ťa," napísal Zender na sociálnej sieti Twitter.



Smith pôsobil v skupine Jamiroquai v rokoch 1992-2002 formáciu opustil kvôli tomu, aby mohol tráviť viac času s rodinou. Neskôr pôsobil ako hudobný producent a manažér.



S Jamiroquai nahral prvých päť štúdiových albumov: Emergency on Planet Earth (1993), The Return of the Space Cowboy (1994), Travelling Without Moving (1996), Synkronized (1999), A Funk Odyssey (2001).



Bol spoluautorom hitov Too Young to Die, Blow Your Mind, Virtual Insanity, Alright, Deeper Underground, Little L či Love Foolosophy. So skupinou absolvoval niekoľko svetových turné.