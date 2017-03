Zomrel Robert James Waller, autor románu Madisonské mosty

NEW YORK 10. marca (WebNoviny.sk) - Americký spisovateľ Robert James Waller, ktorého bestsellerový trpkosladký román Madisonské mosty z roku 1992 spracovali do filmu s Meryl Streepovou a Clintom Eastwoodom v hlavných úlohách, ale aj do muzikálu na Broadwayi, zomrel v štáte Texas vo veku 77 rokov. Oznámila to v piatok autorova literárna agentka Lucy Childsová z agentúry Aaron M. Priest.



Waller zomrel buď vo štvrtok, alebo v piatok skoro ráno, uviedla Childsová. Podľa denníka Washington Post mal Waller početné myelómy (zhubné nádory kostnej drene)..



Mimoriadne úspešný román Madisonské mosty napísal autor za povestných 11 dní - v diele strávi fotograf štvordňový ľúbostný vzťah so ženou z Talianska, ktorá je vydatá za prakticky založeného farmára z amerického štátu Iowa. Farmár si nevestu priviedol domov z vojny v zahraničí.



Wallerov román sa dostal na prvú priečku v uznávanom zozname bestsellerov denníka New York Times a zostal tam nasledujúce tri roky. Film z roku 1995, ktorý Eastwood aj režíroval, zarobil po celom svete 182 miliónov dolárov.



