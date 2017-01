Zomrel výtvarník Tyrus Wong, autor Bambiho

Vo veku 106 rokov zomrel americký výtvarný umelec čínskeho pôvodu Tyrus Wong, ktorý sa podieľal na vzniku animovaného filmu Bambi (1942) z....

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) - Vo veku 106 rokov zomrel americký výtvarný umelec čínskeho pôvodu Tyrus Wong, ktorý sa podieľal na vzniku animovaného filmu Bambi (1942) z produkcie Walta Disneyho.



Wong skonal doma v Los Angeles obklopený svojou rodinou. "Jeho vplyv na umeleckú kompozíciu animovaného filmu Bambi bol enormný," uviedli v reakcii na jeho úmrtie predstavitelia Walt Disney Family Museum.



, pôvodným menom Wong Gen Yeo, sa narodil 25. októbra 1910 v čínskom Tajšane, odkiaľ však ako deväťročný spolu s otcom emigroval do USA. Jeho matka a sestra zostali v Číne, pričom Wong sa s nimi už nikdy nestretol. V Los Angeles vyštudoval na umeleckej škole Otis College of Art and Design a následne začal v roku 1938 pracovať pre filmové štúdio spomínaného Walta Disneyho, kde sa podieľal na filme Bambi.



Od Disneyho však v roku 1941 odišiel a o rok neskôr sa zamestnal ako ilustrátor v spoločnosti Warner Bros., kde pôsobil až do roku 1968. Okrem toho maľoval obrazy, vytváral litografie a po odchode do dôchodku začal venovať výrobe šarkanov. S manželkou Ruth Ng Kim, ktorá zomrela v roku 1995, mal tri dcéry.



Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com.