Zo Slovákov skóroval iba Vavro, Ugande podľahli o dva góly

ABÚ ZABÍ 8. januára (WebNoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti neuspeli v prvom vystúpení v kalendárnom roku 2017. Zverenci trénera Jána Kozáka prehrali s hráčmi Ugandy 1:3 v nedeľňajšom medzištátnom prípravnom stretnutí v rámci herného sústredenia v Spojených arabských emirátoch.



Na Armed Forces Stadium v Abú Zabí strelil africký tím dva góly už v úvodnej štvrťhodine, keď skórovali Moses Oloya a Farouk Miya. Hoci po zmene strán znížil stopér MŠK Žilina Denis Vavro, gólovú poistku pre Uganďanov pridal v 77. min hlavou striedajúci Geoffrey Massa. Slováci nie sú v Abú Zabí v najsilnejšom zložení, v 23-člennom kádri dostali priestor predovšetkým hráči z najvyšších domácich dlhodobých súťaží (17 futbalistov je zo slovenskej Fortuna ligy, štyria z poľskej Ekstraklasy a po jednom hráčovi z najvyššej českej súťaže a nórskej Eliteserien).



Naopak pre Ugandu s najsilnejším výberom je to príprava na vrcholné podujatie na "čiernom" kontinente - Africký pohár národov, ktorý bude v dňoch 14. januára - 5. februára v Gabone. Na Slovensko čaká v rámci pobytu v SAE ešte jeden neoficiálny prípravný súboj proti Švédsku, ktorý sa odohrá ako duel ligových výberov oboch krajín vo štvrtok 12. januára o 13.45 h SEČ v Abú Zabí na štadióne Zayed Sports City.







56. D. Vavro - 5. Oloya, 14. Miya, 77. G. Massa, 12. Hassan Mawanda Wasswa, 36. Shaban (obaja Uganda)



Zostavy:



Šulla (46. A. Jakubech) - J. Kotula (46. M. Šulek), D. Vavro, M. Králik, Holúbek - Bukata (70. Káčer), Gergel (70. T. Huk), Škvarka - F. Oršula (85. P. Šafranko), T. Malec (70. Guba), Hlohovský



Odongkara - N. Wadada (63. D. Iguma), Hassan Mawanda Wasswa (46. Jjuko), T. Awanyi, J. Ochaya - Oloya (46. G. Massa), T. Mawejje, Geoffrey Kizito, Luwagga Kizito (82. Walusimbi) - Shaban (62. Aucho), Miya (62. Y. Sentamu)



Futbalisti Slovenska v neobvyklom zložení s desiatimi debutantmi v základnej zostave začali nedeľňajšie stretnutie opatrne. Naopak Uganďania sa na Štadióne armádnych síl v Abú Zabí výborne pohybovali, mali rýchly prechod do útoku a svoje akcie aj presne zakončili - po pätnástich minútach viedli o dva góly.



Najskôr pekne prenikol Moses Oloya z vietnamského klubu FC Hanoj, zasekol si Holúbeka a ľavačkou ideálne trafil do vzdialenejšieho rohu Šullovej bránky - . Následne síce Slováci odpovedali hlavičkou Gergela, ale z gólu sa tešil opäť africký protivník. V 14. min sa zblízka presadil ďalší legionár Farouk Miya, ktorý pôsobí v belgickom Standarde Liége - .



Futbalisti SR chceli čosi urobiť s nepriaznivým stavom, ale šance z ich strany neprichádzali. Až v 27. min vysoký útočník Malec vyskúšal pozornosť Odongkaru. Potom sa predviedol Luwagga Kizito, ale jeho individuálny prienik autor druhého gólu Miya tentoraz zakončil nepresne. Šulla zlikvidoval na konci prvého polčasu pokus Wadadu.



Po zmene strán dal o sebe vedieť najlepší kanonier Fortuna ligy Filip Hlohovský, ale ani krídelník MŠK Žilina nestrelil kontaktný gól. Ten sa podaril až jeho klubovému spoluhráčovi z obranných radov Denisovi Vavrovi, ktorý po rohovom kope a Odongkarovom vyrazení napálil v 56. min loptu do ugandskej siete - .



K hernému či výsledkovému obratu od slovenských futbalistov však neprišlo, hoci tréner Ján Kozák dal v druhom polčase príležitosť až šiestim novým hráčom.



Afričania, ktorých vedie z lavičky srbský tréner Milutin Sredovjevič, ešte prikrášlili výsledok. V 77. min sa po štandardnej situácii presadil hlavou Geoffrey Massa z juhoafrického klubu FC Baroka a prekonal tiež striedajúceho gólmana SR Adama Jakubecha - . Slovensko si v zápasovej ouvertúre roka 2017 pripísalo dvojgólovú prehru.