Zo Sagana je na Tour Down Under vyhľadávaný tímový hráč

Slovenský cyklista Peter Sagan má za sebou dve etapy z podujatia Tour Down Under a zatiaľ je z neho vyhľadávaný tímový hráč. V dúhovom tričku....

ADELAIDE 18. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan má za sebou dve etapy z podujatia Tour Down Under a zatiaľ je z neho vyhľadávaný tímový hráč. V dúhovom tričku majstra sveta s veľkým nápisom BORA v Austrálii jazdiaci Sagan v prvej etape pomohol k tretiemu miestu írskemu kolegovi z tímu Samovi Bennettovi, v druhej zase hľadal čo najlepšiu pozíciu pred záverečným stúpaním pre Austrálčania Jaya McCarthyho. Ten napokon na Paracombe v silnej skupine vrchárov obsadil 14. miesto 19 sekúnd za víťazným krajanom Richiem Portem.



"Dal si do toho všetko, dobrá práca," cituje Petra Sagana portál adelaidenow.com.au, ktorý potľapkaním po chrbte pochválil McCarthyho za odvedenú robotu. "Snažil som sa dostať Jaya do výhodnej pozície. Myslím si, že odviedol veľmi dobrý výkon," poznamenal Sagan.



Sagan priznal, že v utorkovej prvej etape sa necítil najlepšie vinou príliš vysokých teplôt, na cieľovej čiare v Lyndochu namerali až 41°C. Zároveň doplnil, že už je v poriadku. "Cítim sa dobre a urobím všetko, čo bude v mojich silách. Či sa budeme s tímom o niečo pokúšať v ďalších etapách? Samozrejme, veď preto sme sem prišli. Skúsime niečo urobiť už v najbližší deň. Ani moje víťazstvo v etape nie je nemožné. Uvidíme, ako to pôjde," povedal Sagan, ktorému patrí v celkovom poradí 76. miesto. Jeho tímový kolega McCarthy je však priebežne štvrtý s odstupom 24 sekúnd na lídra Porteho.



Dvojnásobný majster sveta sa na preteky v okolí Adelaide vrátil po siedmich rokoch, v sezóne 2010 si tam pootvoril dvere do veľkej cyklistiky. V jednotlivých etapách tam vtedy finišoval štvrtý aj piaty, do úniku sa dostal s legendou a neskorším nekorunovaným kráľom dopingových hriešnikov Lanceom Armstrongom a v celkovej klasifikácii obsadil 29. miesto s odstupom 1:38 min za víťazným Andrém Greipelom.