Zmeňte svoj život s PROFESIA DAYS – BORY MALL EDITION



Chcete získať stabilné pracovné miesto, slušný plat, vyššie uznanie v práci a robiť to, čo vás baví a napĺňa? Nenechajte nič na náhodu. Predtým ako pošlete svoj životopis potenciálnemu zamestnávateľovi alebo navštívite personálnu agentúru, príďte sa do nákupno-zábavného centra Bory Mall poradiť ako zobrať svoju kariéru pevne do svojich rúk. Trh pracovných príležitostí a profesijného poradenstva PROFESIA DAYS BORY MALL EDITION otvára svoje brány priamo v nákupno-zábavnom centre Bory Mall 18.-19.2. a 25.-26.2.2017, v čase od 11:00 - 19:00 h. V príjemnom prostredí vyhradenom špeciálne pre osobné konzultácie na vás čakajú odborníci, ktorí vám poradia ako naštartovať svoju kariéru. Trh pracovných príležitostí prináša cenné informácie nielen tým, ktorí sú bez práce, ale všetkým, ktorí chcú ovplyvniť svoju kariéru a profesijný rast.



Špecialisti z personálnej agentúry Grafton majú pre vás pripravené rady ako uspieť na pracovnom pohovore, pomôžu vám s prípravou motivačného listu, poradia čo si na pohovor pripraviť, ako sa obliecť, ale upozornia aj na najčastejšie chyby uchádzačov pri prvom kontakte s potenciálnym zamestnávateľom. Poradia aj mamičkám po materskej dovolenke, čerstvým absolventom a odpovedia aj na nejasnosti okolo pracovného práva. Úroveň vašich vedomostí z anglického jazyka preverí spoločnosť The Bridge a digitálne zručnosti si môžete otestovať .



s IT Learning Slovakia. Zistíte, či sú vaše znalosti dostatočné pre váš vysnívaný "job" a ak je to potrebné, získate rady, ako si ich čo najskôr prehĺbiť.



Ak sa pri hľadaní práce spoliehate skôr na osobný kontakt a máte záujem zamestnať sa u Naj zamestnávateľa 2016 - spoločnosti Volkswagen Slovakia, využite príležitosť stretnúť sa s jej zástupcami osobne. Priamo v Bory Mall budú mať počas oboch víkendov svoje stanovište. Chcete pracovať v niektorej z prevádzok v Bory Mall?



Zaujímavé voľné pracovné pozície ponúkajú na samostatnom stanovišti obchody, prevádzky a iné pracoviská v objekte a areáli nákupného centra. Stačí sa informovať a získať bližšie informácie o ponuke a podmienkach.



Zbystriť pozornosť by mali aj rodiny so žiakom v jednom z posledných ročníkov ZŠ. Lektori z Občianskeho združenia EDUPLEX vám poradia s otázkami o výbere a vhodnosti stredných škôl pre vášho budúceho stredoškoláka. Porozprávajú vám o vzdelávacom programe "Čím chceš byť", ktorý žiakom priblíži jednotlivé školy a povolania a poskytne informácie, ktoré im pomôžu pri rozhodovaní o budúcom štúdiu. Pracovať z domu popri materskej dovolenke, stíhať domácnosť i prácu, starať sa o deti, rodičov, či starých rodičov, keď ste pracovne vyťažení a nestíhate všetko zrealizovať. Áno, aj to sa dá elegantne zvládnuť. Ako na to vám poradia experti z Domelie.



Ponuka PROFESIA DAYS BORY MALL EDITION je naozaj bohatá. Príďte sa porozprávať o veciach, ktoré je dobré vedieť, ak si chcete nájsť, či udržať svoju vysnívanú prácu. Kým budete získavať cenné rady, vaše deti sa môžu zabaviť v detskom kútiku plnom hier a zábavy a čakať na váš spokojný úsmev. Možno je vaša šťastná budúcnosť s Profesia Days v Bory Mall bližšie, než si myslíte.