Zmenia sa ceny energií Žiga nechce robiť na ľudí bububu

BRATISLAVA 18. januára (WebNoviny.sk) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa vráti k starému nastaveniu fixných a variabilných poplatkov pri elektrine a plyne. Na rokovaní vlády sa na tom dohodol predseda regulačného úradu Jozef Holjenčík s ministrami.



"Predseda regulačného úradu nám oznámil, že je pripravený obidve rozhodnutia stiahnuť, aj pokiaľ ide o fixné poplatky týkajúce sa ističov, aj pokiaľ ide o fixné poplatky pri odbere plynu. V praxi to bude znamenať, že tento rok bude fungovať na tých istých základoch a princípoch ako rok 2016. Žiadne vyššie zálohové platby nebudú, budú sa s tým musieť vysporiadať distribučné spoločnosti," povedal na tlačovej besede po rokovaní vlády premiér Robert Fico.



Predseda vlády priznal, že pri poklese cien samotnej komodity, či už elektriny alebo plynu, dostávali niektoré mestá a obce pre vyššie fixné poplatky vyššie zálohové platby. "Na rokovaní vlády sme vyslovili zásadný politický nesúhlas s novým regulačným rámcom. Nevidíme žiadny dôvod na to, aby pri poklese cien plynu a elektriny sa zvyšovali poplatky fixného charakteru," zdôraznil Fico.



Vládni predstavitelia podľa neho nechcú zasahovať do činnosti nezávislého regulačného úradu, ale ten mal podľa nich postupovať pri zmenách fixných poplatkov miernejšie. "Ak je pocit regulačného úradu a distribučných spoločností, že sa treba baviť s mestami a obcami na technickej úrovni o ističoch, tak nech tak urobia, ale nemôže byť vláda a spoločnosť postavená pred hotovú vec, že niekto bude platiť za ističe alebo nejaké iné technické veci viac len preto, že sa touto témou doteraz nikto nezaoberal," dodal Fico.



Žiga nechce ľudí strašiť



Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu mali odberateľov na zmeny pripraviť. "Sú niektoré obce a ľudia, ktoré si tie ističe vymenili a dnes naozaj šetria. Ale drvivá väčšina odberateľov sa o ističe nezaujímala, ale o cenu elektriny. Ak chceme teda pristúpiť k novým riešeniam, nemôžme za ľuďmi prísť s tým, že ´bububu´... Ale musíme im poradiť, pomôcť optimalizovať systém a potom môžeme vystavovať faktúru," konštatoval Žiga.



Regulátor si za svojimi krokmi stále stojí. Podľa Holjenčíka je však pravdou, že pri elektrine na strednom Slovensku sa zmenil pomer medzi fixnou a variabilnou časťou ceny. Firma SSE-Distribúcia podľa neho totiž plne využila svoju legislatívnu možnosť, ktorá bola daná vo vyhláške, a dala váhu 80 % na fixnú časť a zvyšok na variabilnú zložku. "To znamená, že z doterajších 60 % vyskočil fix na 80 %," dodal Holjenčík.



Podľa neho stredoslovenskí energetici k tomu pristúpili preto, aby sa odberateľ zamyslel nad tým, či skutočne potrebuje tak nadmerne veľké ističe, pre ktoré musia držať kapacitu, ktorú musíme zaplatiť všetci. "Stále však platí, že súčet nákladov na elektrinu za rok 2017 by aj tak bol nižší ako v roku 2016," zdôraznil Holjenčík.



Zároveň dodal, že teraz budú so stredoslovenskou distribučnou firmou hľadať také možnosti, aby bol aj zachovaný avizovaný pokles cien elektriny, aj aby sa vytvoril dostatočný časový priestor zo strany odberateľov na výmenu ističa. "Budeme analyzovať aj cenové rozhodnutie vydané pre SPP-distribúcia. Zatiaľ však uvažujeme nad zmenou len jedného (týkajúce sa elektriny pre SSE-Distribúcia - pozn. red.)," konštatoval Holjenčík.



Cena plynu by vzrásť nemala



"Ide o nešťastnú situáciu. Ide o marginálne množstvo odberateľov z kategórie miest a obcí," povedal po rokovaní vlády predseda predstavenstva SSE-Distirúcia Pavol Mertus. Ako dodal, vzniknutá situácia, ktorou sa nakoniec zaoberala aj vláda, prispeje aspoň k tomu, že niektorí odberatelia sa zamyslia nad zbytočnými vysokými ističmi.



"Aj keď vieme, že tá kapacita nie je plne konzumovaná, tak v prípade pripájania nových odberných miest musíme investovať do nových pripojení, rozširovať existujúce kapacity, čo znamená významné investičné prostriedky, ktoré sa premietajú do celkových taríf. Takže ten môj apel je, aby skutočne sa odberatelia zamysleli a zefektívnili svoje odberateľské potreby," konštatoval s tým, že sa to netýka domácností.



Spoločnosť SPP-distribúcia ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu uisťuje odberateľov, že zmeny v distribučných poplatkoch cenu za plyn nezvýšia. "Novou štruktúrou tarifných pásiem platnou od začiatku tohto roka došlo k zmenám pomeru fixnej a variabilnej zložky poplatku za distribúciu plynu, ktoré však negatívne neovplyvnia cenu dodaného plynu. V niektorých tarifách sa zvýšila fixná, ale zároveň poklesla variabilná zložka," uviedol hovorca SPP-distribúcia Milan Vanga.



Fixná zložka tarify závisí podľa neho od tarifného pásma, ktoré je dané ročnou spotrebou plynu na konkrétnom odbernom mieste, variabilná zložka závisí od reálne spotrebovaného objemu plynu. "Táto zmena nemá zásadný vplyv na cenu dodaného plynu pre domácnosti. Dôkazom je aj pokles priemerných nákladov za dodávku plynu pre domácnosti o 2,6 percenta, ktorý avizoval regulačný úrad," podotkol Vanga.



Šetrnejší budú platiť viac



Vyše 1,1 milióna odberateľom, ktorí používajú zemný plyn na varenie a ohrev vody, poklesne poplatok za distribúciu podľa SPP-distribúcia približne o štyri percentá oproti minulému roku.



"Keď zoberieme do úvahy typického zákazníka z kategórie D3, ktorý používa plyn na varenie, ohrev vody a vykurovanie a jeho ročná spotreba plynu bude 3 052 metrov kubických, zaplatí distribučný poplatok o 1,05 eura mesačne viac ako vlani. Z celkovej faktúry ide o zvýšenie o 1,1 percenta za mesiac. Typický zákazník kategórie D4 s ročnou spotrebou 5 651 metrov kubických zaplatí distribučný poplatok v prepočte za jeden mesiac o necelé dve eurá viac, čo predstavuje rovnako zvýšenie o 1,1 % z celkových nákladov za dodávku plynu prepočítaných na jeden mesiac," vysvetlil Vanga. Je potrebné dodať, že poplatok za distribúciu zemného plynu predstavuje približne 35 percent z celkovej fakturovanej ceny za plyn.



SPP-distribúcia je presvedčená, že zmena pomeru fixnej a variabilnej zložky prináša odberateľom pozitíva v podobe zníženia vplyvu teplotných zmien na ich platby za spotrebovaný objem plynu. "Pri nízkych vonkajších teplotách vzduchu v zimnom období je práve zmena pomeru fixného poplatku a variabilnej zložky pre odberateľov výhodná, pretože napriek ich zvýšenej spotrebe nebudú v konečnom súčte platiť vyššie poplatky. Už za prvých 17 dní tohto roka vďaka tejto zmene typickí odberatelia v kategóriách D3 a D4 zaplatia menej, akoby platili podľa predchádzajúcej štruktúry taríf," uzavrel Vanga s tým, že nový pomer zložiek distribučného poplatku v nadväznosti na novú tarifnú štruktúru nemá vplyv na výnosy distribučnej spoločnosti SPP-distribúcia.



Návrat k pôvodnému nastaveniu fixných a variabilných poplatkov pri cenách elektriny a plynu privítal aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko. "Dali sme jasný odkaz všetkým, aby si nevybavovali v zákulisí výhody. Ceny energií sa nebudú zvyšovať umelo," povedal Danko s tým, že v najbližšom období môže parlament prijať novely zákonov, ktoré oslabia silu regulačného úradu. Proti "chaosu" v nových cenách elektriny a plynu protestovali aj opozičná strana SaS a mimoparlamentné KDH.



Poslanci za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti vyzvali premiéra, aby zastavil zvyšovanie poplatkov za energie pre chudobnejších ľudí a aby odvolal predsedu ÚRSO Jozefa Holjenčíka. Ako skonštatoval líder hnutia Igor Matovič, prepočty z údajov vodárenských spoločností ukazujú, že viac budú platiť domácnosti s odberom vody do 150 kubíkov ročne. "Čiže šetriť budú tí s najvyššími odbermi a doplatia na to chudobní, prípadne tí šetrnejší. Čím bohatí minú viac vody, tým zaplatia menej,” povedal Matovič.