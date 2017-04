Zlatú korčuľu pre najužitočnejšieho hráča play-off získal brankár Corbeil z Martina

BANSKÁ BYSTRICA 22. apríla (WebNoviny.sk) - Kanadský brankár Mathieu Corbeil z klubu MHC Martin sa stal najužitočnejším hráčom play-off Tipsport ligy 2016/2017.



Dvadsaťpäťročný gólman sa na základe hlasovania fanúšikov stal druhým zahraničným víťazom Zlatej korčule. Druhé miesto obsadil kapitán Banskej Bystrice Tomáš Surový a tretie nitriansky útočník Marek Slovák. Pred rokom v tejto ankete triumfoval kanadský útočník Nitry David Laliberté..





„Som veľmi poctený a ďakujem všetkým za hlasy, ktoré mi dali. Je to pre mňa prvé takéto individuálne ocenenie v kariére, o to viac si ho cením. Veľmi si užívam hokejovú atmosféru na Slovensku,“ povedal Mathieu Corbeil. Ten prišiel do Martina pred sezónou 2016/2017 po pôsobení v Banskej Bystrici. Za MHC odchytal 32 zápasov, z toho 11 v play-off.



Držitelia Zlatej korčule Tipsport ligy



2017 Mathieu Corbeil (MHC Martin)



2016 David Laliberté (HK Nitra)



2015 Gabriel Spilar (HC Košice)



2014 Jozef Stümpel (HK Nitra)