Zlato z kráľovskej päťdesiatky v Lahti získal Kanaďan Harvey

LAHTI 5. marca (WebNoviny.sk) - Kanaďan Alex Harvey sa stal víťazom pretekov na 50 km voľnou technikou s hromadným štartom, kráľovskej disciplíny bežcov na lyžiach, na svetovom šampionáte lyžiarov-klasikov vo fínskom Lahti. Harvey vďaka skvelému finišu v záverečných 200 m zdolal o 0,6 s ruského favorita Sergeja Usťugova.



Po bronz si zlepšeným záverom dobehol Fín Matti Heikkinen (+1,4 s), ktorý na začiatku záverečného kilometra nefiguroval medzi najlepšími na čele pretekov. Sklamaný je líder Svetového pohára Nór Martin Johnsrud Sundby, ktorý skončil piaty a nevyužil ani posledný pokus na zisk zlatej medaily v individuálnej disciplíne na aktuálnych majstrovstvách sveta. Jeho krajan a obhajca titulu Petter Northug dobehol ôsmy..



Pre 28-ročného bežeckého univerzála Harveyho je zlato z päťdesiatky z Lahti najväčším úspechom kariéry. Predtým mal v zbierke štyri medaily z majstrovstiev sveta, dokonca aj jednu zlatú, ale z tímšprintu z Osla 2011. Dva jeho cenné kovy, striebro a bronz, pochádzajú z klasického šprintu z Falunu 2015 a Val di Fiemme 2013. Pred dvoma rokmi vo Falune bol aj bronzový v skiatlone.



Päťdesiatka voľnou technikou s hromadným štartom tradične uzatvárala program bežeckých disciplín na MS v klasickom lyžovaní. Po polovici pretekov bola vpredu stále početná 24-členná skupina, v ktorej boli všetci favoriti vrátane piatich Nórov. Do poslednej desiatky vybiehal prvý Rus Usťugov pred Nórom Sundbym a Kanaďanom Harveyom.



Najlepšia dvadsiatka bola zoradená stále do 7 sekúnd. V záverečnom ostrom stúpaní pred cieľom nasadil Sundby obrovské tempo, ale rozhodujúci náskok pred Usťugovom a Harveyom si neutvoril. Po výjazde z poslednej zákruty do cieľovej rovinky prevzal líderskú pozíciu Harvey a už nikoho pred seba nepustil. Dovtedajší líder Sundby už v samom závere "nemal nohy" a prepadol sa na piatu priečku.



