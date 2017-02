Zlato možno získať i z 30. miesta. Dôkazom Hirscher aj Ärni

Nie je umením vyhrať úvodnú zjazdársku časť pretekov v alpskej kombinácii, ale skončiť v nej na tridsiatom mieste. Práve táto priečka zaručuje....

ST. MORITZ 13. februára (WebNoviny.sk) - Nie je umením vyhrať úvodnú zjazdársku časť pretekov v alpskej kombinácii, ale skončiť v nej na tridsiatom mieste. Práve táto priečka zaručuje titul majstra sveta. Dôkazom sú zlaté medaily Rakúšana Marcela Hischera z Beaver Creeku 2015 a Švajčiara Lucu Ärniho zo St. Moritzu 2017.



Obaja sa po svojich zjazdárskych vystúpeniach ledva zmestili do elitnej tridsiatky, ktorá má právo prednostného štartu v slalomovej časti, a obaja z toho vyťažili svetové tituly. V pondelok v St. Moritzi Ärni zdolal Hirschera o jedinú stotinu sekundy, čo je v prepočte na dĺžkovú mieru niekoľko centimetrov..



Trať sa prepadávala



"Nečakal som to ani náhodou. Samozrejme, stačilo, aby som bol po zjazde tridsiaty prvý a žiadna medaila by nebola. Nemal by som šancu," vyjadril sa 23-ročný Ärni. Počas piatich sezón vo Svetovom pohári sa zatiaľ nedočkal pódiového umiestnenia, iba dvoch piatych miest v slalome v Madonne di Campiglio a Kitzbüheli. "Štartovať prvý v slalome je takmer vždy výhodné. Viem, že v takom prípade podmienky hrajú s vami a všetko je jednoduchšie," vravel Hirscher.



Päťnásobný víťaz a opäť líder Svetového pohára Hirscher v St. Moritzi rovnako vyťažil z takmer neporušenej trate, keď v zjazde skončil dvadsiaty ôsmy, čo znamenalo, že v slalome sa spustil ako tretí v poradí. "Trať sa v druhom kole prepadávala, čiže najlepší zjazdári to mali naozaj veľmi ťažké," priznal Hirscher pre ORF.



Svah ako zlý vtip



Zatiaľ čo Ärni a Hirscher vydolovali medaily z naoko najhorších východiskových pozícií po zjazde, francúzsky favorit Alexis Pinturault sa z 20. miesta po kĺzavej časti posunul vyššie iba o desať miest a to je na slalomára jeho kalibru málo. "Tento svah bol asi zlý vtip. Vôbec to nebolo pripravené na slalomovú jazdu," skonštatoval Pinturault pre Eurosport.



Do diania v slalomovej časti kombinácie zasiahli len dvaja z pôvodnej trojice Slovákov, keďže Adam Žampa po strastiplnom zjazde s boľavou pätou si už na pokračovanie netrúfol. Napokon súťaž dokončil iba mladší zo Žampovcov Andreas, ktorý v súčte zjazdu a slalomového kola zaostal o 9,26 s za víťazným Ärnim a stačilo to na štyridsiatu priečku spomedzi 45 pretekárov klasifikovaných v cieli.



Ďalší Slovák Martin Bendik vstúpil do slalomovej časti zo 42. pozície po zjazde, ale jeho snaha sa na strmom svahu skončila už po niekoľkých bránkach.