Zlatá z Ria v Melbourne vypadla, Kerberová pokračuje

Nemecká obhajkyňa titulu Angelique Kerberová zvíťazila za 2:08 h 6:2, 6:7 (3), 6:2 nad krajankou Carinou Witthöftovou v 2. kole dvojhry žien....

MELBOURNE 18. januára (WebNoviny.sk) - Nemecká obhajkyňa titulu Angelique Kerberová zvíťazila za 2:08 h 6:2, 6:7 (3), 6:2 nad krajankou Carinou Witthöftovou v 2. kole dvojhry žien na melbournských grandslamových Australian Open. Dala si tým darček k stredajším 29. narodeninám. Tri sety potrebovala aj v pondelok proti Ukrajinke Lesii Curenkovej. V piatok bude hrať s takisto ľavorukou Češkou Kristýnou Plíškovou, 58. v hodnotení.



"Spomínam si na domácu oslavu 18. narodenín, mala som veľkú párty. Odvtedy som v tomto období vždy bola tu. Je to príjemné, lebo v Austrálii sa cítim ako doma," povedala Kerberová podľa webu Tenisovej asociácie žien (WTA).



"Dnes som v dôležitých momentoch porobila kopu chýb. V konečnom dôsledku ma však teší, že som dosiahla triumf - len to sa ráta... Nebolo to jednoduché. Usilujem sa hrať agresívnejšie a akosi som od úvodnej loptičky nedokázala nájsť rytmus. Vedela som však, že môžem veriť mojim nohám a behať celé hodiny. Keď iné veci nefungujú, je mi jasné, že sa musím spoľahnúť na tento prvok," podotkla víťazka.



Kerberová zvládla kľúčové okamihy



Kerberová negatívne vyvážila tri esá šiestimi dvojchybmi (Witthöftová mala štatistiku 3:8) a popri 26 "winneroch predviedla v Rod Laver Arene aj 34 nevynútených chýb, zdolaná skončila na hodnotách 38:69. Favoritka si po svojom druhom podaní pripísala 51 % takto rozohraných bodov, vyzývateľka len 28 %.



Kerberová ťažila aj z účinnosti v kľúčových okamihoch: premenila 7 z 9 brejkbalov, 21-ročná 89. žena singlového renkingu WTA Witthöftová iba 3 z 10. V bilancii proti tejto súperke upravila Kerberová na 3:0 po triumfoch z Wimbledonu 2015 a 2016 (v prvom prípade to bol dvojitý "kanár").



Brémska rodáčka s poľskými koreňmi aj sídlom Kerberová má medzi 64 najlepšími na Majors štatistiku 21:4. Dosiahla jubilejné 10. víťazstvo v derby za sebou, odkedy ju v Dauhe 2013 zdolala Mona Barthelová.



Zverenkyňa Torbena Beltza Kerberová sa vyhla miestnemu osudu Mary Pierceovej z roku 1996. Francúzka je odvtedy poslednou obhajkyňou trofeje, ktorá na nasledujúcom ročníku tropla práve v 2. kole. Nestačila na Rusku Jelenu Lichovcevovú. Zatiaľ poslednou tenistkou, ktorá obhájila primát na AO, je od roku 2013 Bieloruska Viktoria Azarenková.



Líderka singlového renkingu WTA Kerberová vlani cestou za trofejou na južnej pologuli vymazala hneď v 1. kole mečbalovú šancu Japonky Misaki Doiovej. Medzičasom triumfovala aj na newyorských US Open.



Tucet brejkov v súboji Barthelová - Puigová



Šokujúca portorická víťazka olympijských hier 2016 v Riu de Janeiro Mónica Puigová nepridá na Australian Open ďalší úspech do svojej zbierky: už v 2. kole ju vyradila kvalifikantka Mona Barthelová za 80 minút dvakrát 6:4. Duel priniesol tucet brejkov. Nemka sa v piatok stretne s 20-ročnou domácou držiteľkou voľnej karty Ashleigh Bartyovou (223.). Austrálčanka v 2. kole prebrala z eufórie Američanku Shelby Rogersovú (7:5, 6:1), premožiteľku Rumunky Simony Halepovej.



Dvadsaťšesťročná Barthelová momentálne figuruje až na 181. pozícii v singlovom renkingu WTA, ale už bola aj na 23. mieste, čo je lepší rekord, ako má Puigová - bývalá 27. žena hodnotenia. Na južnej pologuli sa dostala medzi najlepších 32 aj v sezónach 2012 a 2014. Vlani nútene pauzovala od januára do mája.



O tri roky od Barthelovej mladšia Puigová (46.) je osemfinalistkou Wimbledonu 2013. Na AO si ani len nevyrovnala miestne maximum z vlaňajška v podobe 3. kola.



Dvojhra žien - 2. kolo (stredajšie výsledky):



Anastasija Sevastovová (Lot.-32) - Kristína Kučová (SR) 6:3, 6:4



Angelique Kerberová (Nem.-1) - Carina Witthöftová (Nem.) 6:2, 6:7 (3), 6:2



Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.-7) - Samantha Crawfordová (USA) 7:5, 6:4



Svetlana Kuznecovová (Rus.-8) - Jaimee Fourlisová (Aus.) 6:2, 6:1



Sorana Cirsteová (Rum.) - Carla Suárezová-Navarrová (Šp.-10) 7:6 (12), 6:3



Elina Svitolinová (Ukr.-11) - Julia Boserupová (USA) 6:4, 6:1



Venus Williamsová (USA-13) - Stefanie Vögeleová (Švaj.) 6:3, 6:2



Alison Riskeová (USA) - Šuaj Čang (Čína-20) 7:6 (7), 4:6, 6:1



Anastasia Pavľučenkovová (Rus.-24) - Natalia Vichľancevová (Rus.) 6:2, 6:2



Kristýna Plíšková (ČR) - Irina-Camelia Begová (Rum.-27) 6:4, 7:6 (8)



Mona Barthelová (Nem.) - Mónica Puigová (Portor.-29) 6:4, 6:4



Ashleigh Bartyová (Aus.) - Shelby Rogersová (USA) 7:5, 6:1



Eugenie Bouchardová (Kan.) - Šuaj Pcheng (Čína) 7:6 (5), 6:2



Jelena Jankovičová (Srb.) - Julia Görgesová (Nem.) 6:3, 6:4



Tuan Jing-jing (Čína) - Varvara Lepčenková (USA) 6:1, 3:6, 10:8



CoCo Vandeweghová (USA) - Pauline Parmentierová (Fr.) 6:4, 7:6 (5)



Štvrtkový program 2. kola dvojhry žien:



- dolná polovica žrebu, zhora podľa "pavúka"



Karolína Plíšková (ČR-5) - Anna Blinkovová (Rus.)



Jelena Ostapenková (Lot.) - Julia Putincevová (Kaz.-31)



Daria Gavrilovová (Aus.-22) - Ana Konjuhová (Chor.)



Danka Koviničová (Č. Hora) - Timea Bacsinszká (Švaj.-12)



Jelena Vesninová (Rus.-14) - Mandy Minellová (Lux.)



Jennifer Bradyová (USA) - Heather Watsonová (V. Brit.)



Alizé Cornetová (Fr.-28) - Maria Sakkariová (Gréc.)



Mirjana Lučičová-Baroniová (Chor.) - Agnieszka Radwanská (Poľ.-3)



Dominika Cibulková (SR-6) - Chsieh Su-wej (Taiw.)



Sara Erraniová (Tal.) - Jekaterina Makarovová (Rus.-30)



Caroline Wozniacka (Dán.-17) - Donna Vekičová (Chor.)



Naomi Osaková (Jap.) - Johanna Kontová (V. Brit.-9)



Barbora Strýcová (ČR-16) - Andrea Petkovicová (Nem.)



Océane Dodinová (Fr.) - Caroline Garciová (Fr.-21)



Nicole Gibbsová (USA) - Irina Falconiová (USA)



Lucie Šafářová (ČR) - Serena Williamsová (USA-2)