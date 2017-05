Žitňanská: Svet druhú svetovú vojnu vyhral, ale o víťazstvo nad fašizmom sa musíme stále snažiť

Oslavujeme Deň víťazstva nad fašizmom, nad fašizmom, ktorý spájame s druhou svetovou vojnou, s násilným presadzovaním nadradenosti jednej rasy.....

BRATISLAVA 8. mája (WebNoviny.sk) – Oslavujeme Deň víťazstva nad fašizmom, nad fašizmom, ktorý spájame s druhou svetovou vojnou, s násilným presadzovaním nadradenosti jednej rasy. Napriek tomu, že od druhej svetovej vojny uplynulo 72 rokov, o fašizme sa rozprávame aj dnes. Vo svojom vyhlásení to uviedla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Video zverejnila na svojej facebookovej stránke.



Žitňanská pripomína, že dnes oslavujeme koniec vojny a dnešok si pripomíname s úctou k tým, ktorí sa o skončenie vojny pričinili a s ľútosťou nad jej obeťami. „Ale v kalendári je 8. máj vedený aj ako Deň víťazstva nad fašizmom. Spolu s preživšími sme si možno dlhé roky mysleli, že fašizmus sa s druhou svetovou vojnou skončil, že inak ako v podobe smutnej spomienky sa k nám už nevráti. Že bol navždy porazený. Spojený ho máme s vojnou a s násilným presadzovaním idey nadradenosti jednej rasy. No my nič také v podobnom merítku nevidíme. Napriek tomu sa o ňom bavíme,“ dodala ministerka..





Ako ďalej Žitňanská povedala, definícií fašizmu je niekoľko, ale majú spoločné to, že fašisti boli a sú presvedčení, že žijú v úpadkovom období, v dekadentnej a degenerovanej spoločnosti. „Oni bojujú za jej očistu, za akési národné znovuzrodenie. Demokracia ako forma vlády podľa nich zlyhala a je nevyhnutné nastoliť nový spoločenský systém. K tomu je treba odstrániť všetky prekážky a príčiny zodpovedné za daný stav. Zodpovedná za úpadok je vždy nejaká reálne existujúca skupina. A od nej je potrebné národ alebo štát očistiť,“ vyhlásila ministerka spravodlivosti s tým, že raz sú to Židia, inokedy Rómovia či moslimovia.



„Nepripomínajú vám tieto slová niečo? Nepočúvame ich v rôznych obmenách aj dnes? Druhú svetovú vojnu svet vyhral. Za cenu miliónov obetí. Ale o víťazstvo nad fašizmom sa stále musíme snažiť,“ uzavrela Žitňanská svoje vyhlásenie.