Žitňanská: Protiextrémistické novely si niektorí vybrali ako nástroj boja o Kotlebovho voliča

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk ) – Protiextrémistické novely trestných kódexov, ktoré sú účinné od januára, si niektorí politici vrátane predsedu SaS Richarda Sulíka vybrali ako nástroj svojho boja možno o Kotlebovho voliča a je to na škodu veci, vyhlásila v utorok pred novinármi ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.



Reagovala tak na kritiku Sulíka .



Reagovala tak na kritiku šéfa liberálov Richarda Sulíka, ktorý označil hlasovanie poslancov jeho strany v parlamente za novely za chybu, ktorú sa pokúsia opraviť podaním na Ústavný súd SR. Ministerka spravodlivosti odmieta, že by táto legislatívna zmena zásadným spôsobom obmedzovala slobodu prejavu na Slovensku. Nie je to tak, vyhlásila. Novely sú jeden z mála účinných nástrojov, ktorý v boji s extrémizmom dnes máme a to čo sa deje, je škodlivé, dodala.



Pripomenula, že prešli štandardným legislatívnym procesom. Prišlo k nej 172 pripomienok, len 25 sa týkalo extrémizmu a tie sme akceptovali, zdôraznila. Diskusia v parlamente prebehla v politicko-emociálnej rovine a až na malé výnimky bez previazania na text novely, dodala. Mrzí ma, že debaty ani v takýchto témach sa nevedú vecne. Nepochybujem, že by sme sa dostali k formuláciám, ktoré by nikto nespochybňoval a zároveň by niektoré strany nelovili Kotlebových voličov, dodala.



Novely majú pomôcť vyšetrovaniu



Žitňanská vyzdvihla, že na základe legislatívnych zmien extrémistické trestné skutky spadajú pod pôsobnosť špeciálneho útvaru Národnej kriminálnej agentúry, Úradu špeciálneho prokurátora a Špecializovaný trestný súd. Novely by mali pomôcť efektívnejšiemu vyšetrovaniu trestných činov extrémizmu aj preto, lebo obsahujú novú definíciu extrémistického materiálu. Trestná je od januára nielen podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, ale aj založenie takéhoto hnutia.



Aby bolo možné trestný čin klasifikovať ako rasovo motivovaný, po novom už nie je nevyhnutná len skutočná, ale aj domnelá príslušnosť jednotlivca alebo osôb k niektorej rase, národu, národnosti či etnickej skupine. K účinnejšiemu postihovaniu takýchto trestných činov by mal pomôcť aj novovytvorený znalecký odbor pre oblasť extrémizmu. Musíme extrémistov odradiť, aby páchali trestnú činnosť, zdôraznila ministerka. Dodala, že stále viac politikov sa hlási k tomu, že sú tolerantní k nenávistným prejavom a prispieva to k tomu, že sa nenávistné prejavy stávajú akoby spoločensky prijateľné a nemôžu byť. Od slov je príliš blízko k činom, upozornila ministerka.



