Žitňanská: Politika budovania si nepriateľov je škodlivá

BRATISLAVA 12. januára (WebNoviny.sk) - Politika budovania si nepriateľov v akýchkoľvek skupinách a menšinách je škodlivá politika, povedala po rokovaní vlády ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská.



Narážala tak na vyjadrenia premiéra Roberta Fica ešte z 10. decembra minulého roka, ktorý vtedy na sneme strany Smer-SD povedal, že v rómskych osadách vyrastá nová generácia, s ktorou treba spraviť poriadok, pretože zneužíva sociálny systém a nechce pracovať. "Môj postoj k tejto téme poznáte, vo všeobecnosti nemám rada emotívny a agresívny slovník," povedala Žitňanská.



V rámci uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy by v tomto prípade malo podľa nej zohrať svoju rolu Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. V kompetencii rezortu spravodlivosti je podľa nej poskytnúť ľuďom čeliacim diskriminácii právnu pomoc prostredníctvom centier právnej pomoci. Tie sú podľa Žitňanskej "k dispozícií všetkým, ktorí sú, zjednodušene povedané, chudobní".



"Do tejto kategórie patrí aj tá časť rómskej komunity, ktorá sa nevie sama brániť," vysvetlila ministerka. Títo ľudia majú v trestnom konaní právo a nárok na obhajcu plateného štátom. "Z nášho pohľadu je to výzva, ktorá spočíva v tom, aby sme zabezpečili ľuďom kvalitnú službu. Je to téma, ktorej sa venujeme a venovať budeme," dodala na záver.