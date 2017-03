Žitňanská: Argumenty v prospech zrušenia Mečiarových amnestií sa potvrdzujú

BRATISLAVA 9. marca (WebNoviny.sk) - Argumenty v prospech zrušenia Mečiarových amnestií sa potvrdzujú a Most-Híd má v tomto jasný postoj a podporí zrušenie amnestií. Uviedla po rokovaní vlády ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská s tým, že na rokovaní kabinetu o amnestiách nehovorili, je to záležitosť parlamentu.





Podporujeme zrušenie Mečiarových amnestií. "Poslanec Peter Kresák pripravuje pozmeňovací návrh ako určitý variant možného kompromisu, aby následne po tom, čo budú zrušené amnestie, mohli byť prípadne dané na ústavný súd a toto je pozícia Mostu-Híd," vysvetlila ministerka spravodlivosti. Pripomenula, že predseda strany Béla Bugár jasne povedal, že sa zasadí o to, aby bolo dosť hlasov na zrušenie amnestií. Ja som presvedčená, že to aj urobí, dodala..





Minister vnútra a podpredseda Smeru-SD Robert Kaliňák uviedol pre médiá, že to vyzerá tak, že diskusia o amnestiách pokročila výrazne ďalej. Inzentívne sa podľa neho hľadá právne čisté riešenie a o tom je v tejto chvíli diskusia, zdôraznil. Hľadá sa právne riešenie, ktoré bude v súlade so základným zákonom štátu, ktorým je Ústava SR, ktorá nám v zásade v tejto chvíli takú možnosť nedáva, myslí si Kaliňák. Mečiarove amnestie boli právnym suterénom, ale nemôžeme ich nahradiť iným právnym suterénom, dodal.



