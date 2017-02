Získajte v Lidli čarovné hrnčeky!

Lidl opäť odmení svojich zákazníkov - za nákupy môžu získať až štyri hrnčeky Včielky Maje a jej kamarátov. Lidl opäť odmení svojich zákazníkov - za nákupy môžu získať až štyri hrnčeky Včielky Maje a jej kamarátovChcete potešiť svoje ratolesti skutočne čarovnými darčekmi? V Lidli môžete od pondelka 27. februára získať exkluzívnu kolekciu hrnčekov Včielky Maje a jej kamarátov! Ako na to? Za každých 20 € hodnoty nákupu dostanete pri pokladnici nálepku. Nazbierajte ich päť, nalepte ich na kupón, ktorý následne vymeníte pri pokladnici za čarovný hrnček. Okrem Maje si môžete vybrať hrnček s Vilkom, Flipom či mravcom Paulom.A prečo sú hrnčeky čarovné? Na každom z nich sa totiž nachádza špeciálny kód, vďaka ktorému prenesiete animované postavičky do reálneho sveta. Stiahnite si zadarmo do mobilu aplikáciu Zappar z AppStore (iOS) či Google play (Android), oskenujte ňou kód na hrnčeku a urobte si zábavnú fotku s Majou a jej kamarátmi. Všetky potrebné informácie nájdete na www.zihadlieko.lidl.sk alebo na www.lidl.sk Včielka Maja a Lidl prinášajú deťom radosť už druhý rok, práve toľko totiž trvá projekt Žihadielko. Lidl v rámci neho tento rok postaví druhú desiatku ihrísk v mestách, kde pôsobí. O konkrétnych lokalitách rozhodujú ľudia v hlasovaní na internetovej stránke www.zihadielko.sk. Hlasovanie v aktuálnej edícii projektu trvá do 28. februára, víťazi budú známi v prvej polovici marca. Odovzdávanie ihrísk je plánované na letné mesiace.Vždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na sociálnych sieťach:Facebook: https://www.facebook.com/lidlslovensko Instagram: https://instagram.com/lidlsk/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5oGq-pQRauK3TFdDa0ZPAQ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-slovenská-republika-v-o-s-