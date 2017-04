Zimná sezóna v Tatrách pokračuje, lyžovať sa bude zrejme aj v máji

„K štvrtku sa v tatranských strediskách lyžovalo už 153 dní a predpokladá sa, že vo Vysokých Tatrách a v Jasnej sa pri priaznivých poveternostných podmienkach bude lyžovať ešte aj v prvý májový víkend,“ informovala Zuzana Fabianová, hovorkyňa spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR), prostredníctvom tlačovej správy..



Podľa jej slov si lyžiari v Tatrách užili práve v apríli najväčšiu nádielku čerstvého prírodného snehu. „Príchod Veľkej noci síce ukončil lyžovačku v menších strediskách, nie však na Chopku a vo Vysokých Tatrách,“ uviedla Fabianová.



So sezónou vládne spokojnosť



V horských strediskách sú však spokojní aj s celkovou zimnou sezónou, návštevnosť tam od jej začiatku v novembri minulého roka do 23. apríla tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku vzrástla o viac ako 13 percent.





Toto porovnanie zahŕňa strediská vo Vysokých i Nízkych Tatrách, ale aj poľské stredisko Szczyrkowski Ośrodek Narciarski. Na lyžiarskych svahoch v Jasnej a Vysokých Tatrách tvoria počas zimnej sezóny podľa priebežných výsledkov najväčší počet domáci návštevníci, a to 68 percent, nasledujú Poliaci (14%) a Česi (8%).



„Zimnú sezónu v Tatrách sme odštartovali 26. novembra, keď sme lyžovačku spustili ako prvé stredisko na Slovensku, a to na Štrbskom Plese na zjazdovke Interski,“ uviedla Fabianová. Príchod skorej zimy v podobe prírodného sneženia a intenzívne mrazy umožnili spustenie lyžovačky aj v stredisku Jasná Nízke Tatry už 3. decembra, 10. decembra sa k otvoreným strediskám pripojila aj Tatranská Lomnica.



Pomohla aj technologická novinka



Najväčší záujem spomedzi tatranských atrakcií aj počas tejto zimnej sezóny vzbudil Tatranský ľadový dóm s gotickým motívom na Hrebienku, ľadovými sochami a pravidelným hudobnými programom.





„S príchodom Nového roka sme spustili lyžovačku pre fajnšmekrov na najvyššie položenej zjazdovke v Lomnickom sedle, ktorá mala 120 centimetrov prírodného snehu. Dvadsať slnečných dní v januári spolu s mixom prírodného a technického snehu malo pozitívny vplyv na kvalitu a atmosféru lyžovačky,“ uviedla.



Pomohla aj technologická novinka v podobe inteligentného softvéru SNOWsat. „Výrazne zvýšila úpravu samotných zjazdoviek, pomohla nájsť kritické miesta, efektívne pracovať s nahŕňaním snehu a v konečnom dôsledku predĺžiť životnosť samotných zjazdoviek a šetriť energiu,“ dodala.



Veľmi dobré lyžiarske podmienky počas jarných prázdnin s priemernou 70-centimetrovou snehovou pokrývkou a slnečné počasie využili podľa Fabianovej najmä rodiny s deťmi. „Aj keď v druhej polovici februára sa počasie zhoršilo, čo malo vplyv na návštevu stredísk, najsilnejšie boli opäť bratislavské prázdniny,“ bilancovala.



