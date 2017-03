Zimná olympiáda bude v roku 2018 prvý raz v histórii kompletne v cloude



Rok pred začiatkom hier sa už testuje infraštruktúra



Bratislava, 1. marca 2017 (WBN/PR) – Zimné olympijské hry 2018 v juhokórejskom Pchjongčchangu sa stanú prvými v histórii, ktoré sa k fanúšikom dostanú výhradne s využitím cloudu. Oznámila to spoločnosť Atos. Všetky IT aplikácie, ktoré majú pre hry zásadný význam – vrátane aplikácie Olympic Diffusion System (ODS) na rozosielanie výsledkov v reálnom čase – budú spravované vzdialene a hostované v cloude. Implementácia technológií prebieha podľa harmonogramu a v súčasnosti sa konajú prevádzkové testy. .



V minulosti musela byť na všetkých miestach konania súťaží nainštalovaná infraštruktúra, čo už teraz nebude nutné. Cloudový systém je nielen flexibilnejší, ale vyžaduje aj nižšie náklady na zabezpečenie požadovaných úloh.



Tisíce hodín vzdialeného testovania



Tímy spoločnosti Atos už testujú prevádzku celého systému, aby splnili všetky technické požiadavky a zabezpečili virtuálnu správu všetkých 12 športových komplexov prostredníctvom cloudu. Ešte pred začiatkom hier, skôr ako sa začne s rozposielaním výsledkov zo všetkých 15 disciplín a 102 pretekov v reálnom čase médiám (za 0,3 sekundy), sa bude systém 100-tisíc hodín skúšať.



Ďalšie technologické prvenstvo spočíva v tom, že všetky systémy sú testované vzdialene v novom testovacom laboratóriu Atos Integration Test Lab (ITL) v Madride, ktoré vzniklo špeciálne pre tento účel. Centrálne stredisko prevádzky technológií Central Technology Operations Center v Barcelone bude zase zabezpečovať podporu stredisku prevádzky technológií v hostiteľskom meste.



Vzdialené testovanie je cenovo i časovo výhodné. Významne znižuje aj uhlíkovú stopu, čo je jednou z priorít spoločnosti Atos. Vzdialené testovanie navyše využíva presné virtuálne prostredie, čím zabezpečuje najvyššiu úroveň kvality. Okrem toho je flexibilnejšie, pretože na každom zo športovísk možno simulovať prítomnosť tímov priamo na mieste v Južnej Kórei.



„ Sme odhodlaní usporiadať v roku 2018 zimné olympijské hry, ktoré budú využívať digitálne technológie v najväčšom rozsahu v histórii. Sme nesmierne radi, že na tom môžeme spolupracovať so spoločnosťou Atos, ktorá má skúsenosti so zabezpečením služieb pre osem predchádzajúcich olympiád ,“ povedal Hee-beom Lee, predseda organizačného výboru Olympijských hier v Pchjongčchangu 2018.



Implementácia technológií ide podľa harmonogramu



„ Do Zimných olympijských a Paralympijských hier v Pchjongčchangu 2018 zostáva rok a my sme si istí, že technologické prípravy prebiehajú presne podľa plánu. Kompletné testovanie na diaľku prostredníctvom Atos Cloud posilňuje našu motiváciu, aby sme sami dosiahli tie najlepšie výsledky pri zabezpečení úspešného konania hier v roku 2018 a naplnili slogan hier v Pchjongčchangu: Passion. Connected. ,“ povedal Patrick Adiba, výkonný prezident pre značku a obchodný riaditeľ divízie Olympics & Major Events spoločnosti Atos.



Konfigurácia na diaľku, využívaná pre hry v Pchjongčchangu v roku 2018 nájde uplatnenie aj pri nasledujúcich olympijských a paralympijských hrách, ktoré sa budú konať v Ázii – pri olympiáde v Tokiu v roku 2020 a zimnej olympiáde v Pekingu v roku 2022.



Medzi ďalšie míľniky na ceste k hrám budú patriť homologizačné testy tento rok v lete v spolupráci s rôznymi federáciami a testovanie pri prvej skúške v Pchjongčchangu v októbri 2017.



Spoločnosť Atos je celosvetový IT partner olympijských a paralympijských hier. Počas uplynulých desiatich rokov sa stala neoddeliteľnou súčasťou úspešnej organizácie letných i zimných hier. Vďaka týmto skúsenostiam je spoločnosť Atos schopná svojim klientom na celom svete poskytovať riešenia, ktoré trvalo prinášajú vynikajúce výsledky.



Prvým míľnikom v digitálnej transformácii olympijských hier bolo Rio 2016. Po prvý raz v histórii sa pri kľúčových funkciách, ako sú akreditácie a systémy pre dobrovoľníkov, využili služby cloudu.



Viac informácií o službách, ktoré spoločnosť Atos poskytuje olympijským hrám, získate na stránkach: .



