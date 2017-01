Zima ich neodradila, do metra išli bez nohavíc

K recesistickej akcii Jazda metrom bez nohavíc, ktorá sa koná od roku 2002 a postupne sa do nej zapájajú desiatky krajín, sa v nedeľu pripojili....

PRAHA/BERLÍN 8. januára (WebNoviny.sk) - K recesistickej akcii Jazda metrom bez nohavíc, ktorá sa koná od roku 2002 a postupne sa do nej zapájajú desiatky krajín, sa v nedeľu pripojili aj metropoly Česka a Nemecka, Praha a Berlín.



V Prahe sa do metra odvážilo bez nohavíc niekoľko prevažne mladých ľudí, ktorí to podľa fotoreportáže Českého rozhlasu pojali napriek mrazivému počasiu ako zábavu. V Berlíne ich bolo asi 200 a stretli sa na stanici Frankfurter Allee, odkiaľ sa vydali rôznymi trasami v niekoľkých skupinách, informovala tlačová agentúra DPS.



Od prvého ročníka sú propozície pre účastníkov Svetového dňa bez nohavíc jednoduché: stačí nabrať odvahu, vyzliecť si nohavice a cestovať s vážnou tvárou v metre, ako by sa nič nedialo.



Akcia sa zrodila pred 16 rokmi v New Yorku v hlave herca a producenta Charlieho Todda. Na prvom ročníku v roku 2002 sa zúčastnilo sedem mužov, ktorí prešli sedem zastávok metra bez nohavíc. Účastníci akcie môžu mať na sebe zimné bundy, čapice, šály aj rukavice, jediná atypická vec je to, že nemajú nohavice, citoval Český rozhlas z webu akcie.



Postupne sa do akcie zapájali mestá nielen v USA, ale aj v Austrálii, niektorých ázijských krajinách a v západnej časti Európy. Termín akcie na ďalší rok oznamujú organizátori v decembri.