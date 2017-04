Žilinskí futbalisti zdolali v Bratislave Slovan, titul je päť kôl pred koncom v ich rukách

BRATISLAVA 23. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti MŠK Žilina v predstihu získali domáci majstrovský titul, tešia sa z neho opäť po piatich rokoch. Istotu dovedna siedmeho celkového prvenstva v najvyššej slovenskej dlhodobej súťaži nadobudli zverenci trénera Adriána Guľu päť kôl pred koncom sezóny 2016/2017, a to nedeľňajším víťazstvom 1:0 na pôde jediného konkurenta ŠK Slovan Bratislava v rámci 28. kola Fortuna ligy.



O gól "žlto-zelených" na Pasienkoch sa po bezgólovom prvom polčase postarali v 83. min kapitán MIchal Škvarka. .



V tabuľke Fortuna ligy má vedúca Žilina nepreklenuteľný 13-bodový náskok pred druhými "belasými" (61, resp. 48 b.). Slovan odohrá už iba štyri zápasy (vzhľadom na zimné odstúpenie Spartaka Myjava z Fortuna ligy má v 30. kole voľno, pozn.) a môže si maximálne pripísať "nedostačujúcich" 12 bodov.





Pre klub spod Dubňa je to siedmy majstrovský titul v histórii, tešil sa aj v rokoch 2002, 2003, 2004, 2007, 2010 a 2012. V novodobej ére samostatnej Slovenskej republiky sa Žilina dotiahla na rozdiel jediného primátu na Slovan Bratislava, stále rekordného osemnásobného futbalového majstra SR. "Belasí" dosiaľ v lige uspeli v rokoch 1994, 1995, 1996, 1999, 2009, 2011, 2013 a 2014. Slovan si po roku opätovne zopakoval "gratuláciu" súperovi k majstrovskej korunovácii, vlani sa tak stalo v prípade Trenčína. Ako je známe, hráči AS Trenčín 8. mája 2016 zvíťazili na Pasienkoch presvedčivo 4:0 a dve kolá pred koncom ročníka 2015/2016 sa radovali v predstihu z celkového prvenstva vo Fortuna lige.



Futbal - Fortuna liga 2016/2017 - 28. kolo - nedeľa:







83. Škvarka, : 22. Sekulič, 41. Priskin, 90. Saláta - 64. Škvarka, 65. Šejdajev, : P. Hrčka - Benko, Lieskovský, 1489 divákov



Zostavy:



: Greif - B. Sekulič, Saláta, Rundič, F. Kubík (84. Ligeon) - Savičevič, De Kamps (79. T. Kóňa) - De Sa (61. F. Oršula), Soumah, Priskin - Damnjanovič



: Volešák - Holúbek, Králik, Vavro, Mabouka - Iván Santiago Díaz, Klec, Škvarka - Špalek, Šejdajev (90.+ S. Mráz), Hlohovský (90. L. Jánošík)



Prehľad víťazov najvyššej slovenskej futbalovej súťaže po rozdelení Československa, t. j. od vzniku samostatnej SR (od sezóny 1993/1994):



I. ročník 1993/1994 - Slovan Bratislava



II. ročník 1994/1995 - Slovan Bratislava



III. ročník 1995/1996 - Slovan Bratislava



IV. ročník 1996/1997 - 1. FC Košice



V. ročník 1997/1998 - 1. FC Košice



VI. ročník 1998/1999 - Slovan Bratislava



VII. ročník 1999/2000 - Inter Bratislava



VIII. ročník 2000/2001 - Inter Bratislava



IX. ročník 2001/2002 - MŠK Žilina



X. ročník 2002/2003 - MŠK Žilina



XI. ročník 2003/2004 - MŠK Žilina



XII. ročník 2004/2005 - Artmedia Bratislava



XIII. ročník 2005/2006 - MFK Ružomberok



XIV. ročník 2006/2007 - MŠK Žilina



XV. ročník 2007/2008 - Artmedia Petržalka



XVI. ročník 2008/2009 - Slovan Bratislava



XVII. ročník 2009/2010 - MŠK Žilina



XVIII. ročník 2010/2011 - Slovan Bratislava



XIX. ročník 2011/2012 - MŠK Žilina



XX. ročník 2012/2013 - Slovan Bratislava



XXI. ročník 2013/2014 - Slovan Bratislava



XXII. ročník 2014/2015 - AS Trenčín



XXIII. ročník 2015/2016 - AS Trenčín



XXIV. ročník 2016/2017 - MŠK Žilina



8 - Slovan Bratislava (1994, 1995, 1996, 1999, 2009, 2011, 2013, 2014)



7 - MŠK Žilina (2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2012, 2017)



2 - Inter Bratislava (2000, 2001), 1. FC Košice (1997, 1998), Artmedia Bratislava/Petržalka (2005, 2008), AS Trenčín (2015, 2016)



1 - MFK Ružomberok (2006)



4 - Slovan Bratislava (1994, 1999, 2011, 2013)



2 - Inter Bratislava (2000, 2001), AS Trenčín (2015, 2016)



1 - MFK Ružomberok (2006), Artmedia Petržalka (2008), MŠK Žilina (2012)