Žilinčania vezú bod z Podbrezovej, Slovan hostí Michalovce

Futbalisti lídra slovenskej Fortuna ligy MŠK Žilina hrali nerozhodne 2:2 na pôde ŽP Šport Podbrezová v nedeľňajšom stretnutí 22. kola.

Na úvodný gól hosťujúceho Filipa Hlohovského po polhodine hry ihneď odpovedal Matúš Turňa. Bezprostredne po zmene strán poslal domácich do vedenia Opoku Bernadina, Žilinčania sa dočkali vyrovnania v 75. min, keď loptu do vlastnej siete usmernil Matej Kochan..



Žilina je na prvej priečke tabuľky so 48 bodmi, Podbrezová figuruje na tretej pozícii (37 b.). Druhý v poradí, bratislavský ŠK Slovan, má 38 bodov a k dobru nedeľňajší domáci duel proti MFK Zemplín Michalovce (17.30).



Fortuna liga 2016/2017 - 22. kolo - nedeľa:







31. M. Turňa, 47. Opoku Bernadina - 30. Hlohovský, 75. M. Kochan (vlastný), 13. Krivák, 19. Lepieš, 24. M. Turňa, 90. Pejovič - 18. Škvarka, Glova - Hancko, Hrčka, 2065 divákov



Zostavy:



M. Kuciak - M. Turňa, Krivák, Kupčík, Viazanko - P. Vajda, Podio - Polievka (90.+ Migaľa), M. Kochan, Opoku Bernadina - Lepieš (80. Pejovič)



Volešák - Mabouka, Kaša, Králik, Holúbek - Iván Santiago Díaz (69. S. Mráz) - Káčer, Škvarka (82. Cociuc) - L. Jánošík, Šejdajev, Hlohovský