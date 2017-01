Žihadielko je späť!



"Žihadielko dokázalo zjednotiť celé mestá, tisíce ľudí sa spojilo pre spoločný cieľ. Výnimočným zážitkom bolo sledovať ošiaľ počas hlasovania a predovšetkým radosť v detských očiach pri oficiálnom otvorení ihrísk. Týmto projektom chceme prispieť k tomu, aby deti mohli svoj voľný čas tráviť na čerstvom vzduchu spolu so svojimi rodičmi a priateľmi. Včielka Maja a jej kamaráti sa preto vrátili a ľudia majú opäť možnosť vybrať lokality, v ktorých v lete postavíme ihriská a následne ich venujeme mestám," povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika.



O ihriská Žihadielka bojovalo svojimi hlasmi Slovensko premiérovo v roku 2016. Víťaznými mestami sa stali Banská Bystrica, bratislavská Dúbravka, Šaľa, Pezinok, Sereď, Dolný Kubín, Stropkov, Myjava, Šahy a Vrbové. Aj v roku 2017 budú o ihriská súperiť mestá, a v prípade Bratislavy a Košíc aj mestské časti, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa Lidl. Desiatka víťazov z predošlého roku sa do súťaže už nemôže zapojiť, obyvatelia týchto miest však samozrejme môžu svojimi hlasmi podporiť iné lokality. Z 94 možných lokalít prejavilo záujem zúčastniť sa súťaže 67 miest. Podľa počtu obyvateľov sú rozdelené do piatich kategórií s cieľom umožniť čo najspravodlivejšie hlasovanie. To sa uskutoční v rámci týchto kategórií, pričom ihrisko získajú prvé dve mesta z každej kategórie.



Hlasovanie verejnosti bude prebiehať na stránke www.zihadielko.sk od 16. januára do 28. februára 2017. Jedinou podmienkou je registrácia na spomenutom webe. Užívateľ registráciu potvrdí overovacím kódom, ktorý mu bude zaslaný vo forme bezplatnej SMS na zadané mobilné telefónne číslo patriace operátorovi v rámci Slovenska. Každý registrovaný účastník bude môcť raz za 24 hodín označiť svojho favorita. Jeden hlas navyše je možné každý deň získať za zvládnutie jednoduchej online hry. Priebežné poradie bude zverejnené a pravidelne aktualizované na stránke www.zihadielko.sk. Víťazi budú známi najneskôr 14. marca.



Na je k dispozícii na stiahnutie logo či rozhlasový spot k projektu, ako aj plagáty či posty na sociálne siete pripravené pre konkrétne mestá. Novinkou na stránke sú prehľadné a zaujímavé štatistiky. Hlasujúci budú môcť každý týždeň vidieť, ktorému mestu pribudlo najviac "klasických" i bonusových hlasov, nových "hlasovačov" a spoznajú tiež skokana týždňa.



Ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 2 do 12 rokov. Jeho rozmer je 16 x 20 m a bude sa na ňom nachádzať osem herných prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch zón podľa veku detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Tomu sú prispôsobené aj dopadové plochy: pre menšie deti to je EPDM liata guma, pre väčšie štrk Deti sa budú môcť zahrať na dvoch hradoch, pieskovisku, kolotoči, hojdačkách či prevažovadlách. Všetky herné prvky sa nesú vo veselých a hravých motívoch s podobizňami Včielky Maje a jej kamarátov. Na ihrisku sa budú nachádzať aj lavičky a stojan na bicykle. Hodnota ihrísk je spolu 870 000 €.



