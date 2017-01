Žiga: Ekonomike sa darí, pocítiť to musia aj ľudia

BRATISLAVA 7. januára (WebNoviny.sk) – Vláda a koalícia sa podľa podpredsedu Smeru-SD Petra Žigu musia sústrediť na to, aby nesporný fakt, že ekonomike sa darí, pocítili aj ľudia. Ako povedal pre agentúru SITA, opatrenia vláda nerobí pre štatistiky a niekoľkých analytikov, ktorí to aj tak nikdy neocenia.



"Keď sa štátu darí, má sa o dobré výsledky podeliť aj s občanmi. Jednou zo zásadných vecí, ktorú chceme riešiť v roku 2017, je výška mzdy pracujúceho človeka a pokračovanie v sociálnych opatreniach," povedal s tým, že v ekonomike je dôvod na optimizmus. Napríklad v oblasti investícií sa rok 2017 už teraz rysuje ako ešte lepší ako ten predchádzajúci.



Žiga si želá, aby sa v novom roku vrátila do politiky slušnosť a argumenty, hoci v ostrom súboji. "Súčasný štýl opozičnej politiky nevedie nikam a len rozdeľuje spoločnosť. Nepravdivo sa navodzuje dojem, že všetci politici len kradnú, nevedia riadiť krajinu a riešiť problémy," vyhlásil podpredseda Smeru-SD, ktorý má niekedy pocit, že často ide len o sebaprezentáciu, napríklad vidieť sa večer 20 sekúnd v televízii.



"Je to nezodpovedné a krátkozraké. Aj na prieskumoch vidieť, že na tejto stratégii "čím horšie, tým lepšie", nezískava pravica, ale antisystémové, protieurópske a extrémne naladené strany," dodal Žiga.