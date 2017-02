Žiakom v troch krajoch sa začnú jarné prázdniny

BRATISLAVA 19. februára (WebNoviny.sk) - V pondelok 20. februára sa začínajú školákom v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji jarné prázdniny.



Žiaci základných aj stredných škôl si od školy oddýchnu celý týždeň. Do škôl sa opäť vrátia v pondelok 27. februára. Informovalo o tom ministerstvo školstva v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2016/2017. .



Ďalší týždeň ostanú doma školáci z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja, ktorí budú mať voľno od 27. februára do 3. marca. Napokon sa jarných prázdnin dočkajú aj žiaci z Košického a Prešovského kraja, ktorí budú mať jarné prázdniny od 6. do 10. marca. Poslednými prázdninami pred dvojmesačným letným voľnom sú veľkonočné prázdniny. Tie budú tento rok od 13. do 18. apríla.