Ženy podozrivé z vraždy Kima Čong-nama sa postavia pred súd

Dvojicu žien podozrivých z účasti na vražde Kim Čong-nama, nevlastného brata severokórejského vodcu Kim Čong-una, postavia v stredu pred....

KUALA LUMPUR 28. februára (WebNoviny.sk) - Dvojicu žien podozrivých z účasti na vražde Kim Čong-nama, nevlastného brata severokórejského vodcu Kim Čong-una, postavia v stredu pred súd. Obe podozrivé ženy, 29-ročná Vietnamka Doan Thi Huong a 25-ročná Indonézanka Siti Aishah, budú obžalované 1. marca, oznámila v utorok malajzijská prokuratúra.



Ženy údajne otrávili odcudzeného brata vodcu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) 13. februára na medzinárodnom letisku v malajzijskej metropole Kuala Lumpur, a to votretím vysokotoxickej bojovej látky VX do jeho tváre, následkom čoho Kim do 20 minút zomrel. Malajzijské úrady zadržiavajú v súvislosti s týmto prípadom taktiež jedného muža z KĽDR a identifikovali ďalších sedem osôb..



Severná Kórea medzitým vyslala do Malajzie delegáciu vysokopostavených činiteľov, ktorá sa bude usilovať o vrátanie telesných ostatkov Kim Čong-nama, ako aj o prepustenie zadržiavaného severokórejského muža.



Na víkendovej kontrole letiskového terminálu v Kuala Lumpure sa zúčastnili chemické, biologické, rádiologické a nukleárne tímy polície, ako aj jednotka hasičského zboru na likvidáciu nebezpečného materiálu a vládny výbor pre atómovú energiu. Polícia potvrdila, že v budove nenašli žiadne nebezpečné látky a nie je kontaminovaná, preto ju môžu vyhlásiť za "bezpečnú zónu".