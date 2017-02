Žena po hádke zabila svojho muža, pichla ho nožom do chrbta

BRATISLAVA 25. februára (WebNoviny.sk) - Polícia obvinila zo zločinu zabitia 55-ročnú ženu z Michaloviec, ktorá v piatok 24. februára okolo 18:00 v byte na Masarykovej ulici v Michalovciach počas hádky zozadu pichla kuchynským nožom do chrbta svojho o rok staršieho manžela.



Ako ďalej agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, muž po prevoze do nemocnice zomrel. Obvinenú ženu umiestnili do cely policajného zaistenia a vyšetrovateľ dal podnet na jej vzatie do väzby. Za tento skutok jej hrozí väzenie na deväť až 12 rokov..