Žena našla kabelku s tisíckami eur, nálezné odmietla

MNÍCHOV 1. marca (WebNoviny.sk) - Informatička z Mníchova našla vo fašiangový utorok, v deň svojich 39. narodenín, kabelku, v ktorej sa nachádzalo okolo 14.600 eur.



Čestná nálezkyňa informovala o tom políciu, ktorej sa v krátkom čase podarilo identifikovať vlastníčku. Tá totiž na stratu prišla a oznámila to mužom zákona..



Štyridsaťročná majiteľka reštaurácie niesla v kabelke peniaze do banky, ktorej pobočka bola však kvôli karnevalu uzavretá. Napokon ju zabudla na neďalekej zastávke električky.



Nálezkyňa, o ktorej počine informovali dnes nemecké médiá s odvolaním sa na policajné zdroje, by v zmysle platnej legislatívy bola mala nárok na nálezné - v danom prípade predstavujúce okolo 440 eur, avšak vzdala sa ho.



