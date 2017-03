Zemanovi v Česku stúpla dôvera, Sobotkova vláda zaznamenala pokles

PRAHA 31. marca (WebNoviny.sk) - Českému prezidentovi Milošovi Zemanovi v marci dôverovalo 55 percent ľudí, čo je o jeden percentuálny bod viac ako v februári.



Vláda si naopak pohoršila o dva body a klesla na 35 percent. Vyplýva to z marcového prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), o ktorom informoval spravodajský server Novinky.cz..



Tradične najväčšej dôvere sa tešia starostovia (60 percent) a obecné zastupiteľstvá (61 percent). Naopak Česi najmenej veria obom parlamentným komorám.



Z detailnejšieho prieskumu vyplýva, že Zemanovi viac dôverujú starší ľudia, voliči ľavice, katolíci a občania s nižším vzdelaním. Menšiu podporu má u mladších ľudí, ateistov, obyvateľov Juhočeského kraja a voličov TOP 09. Kabinet premiéra Bohuslava Sobotku sa teší dôvere 35 percent respondentov, čo je o dva percentuálne body menej ako vo februári. Rovnaký pokles zaznamenal aj Senát (z 30 na 28 percent), naopak dôvera v Snemovňu sa v marci zvýšila o jeden percentuálny bod na 27 percent.



V očiach verejnosti si pohoršili krajské zastupiteľstvá, ktorým dôveruje 38 percent ľudí. Vo februári to bolo 43 percent. Hajtmani (župani) so 40-percentnou dôverou zostali na rovnakej úrovni. Na rovnakej úrovni zostala aj spokojnosť ľudí s politickou situáciou, keď ju deklarovalo 17 percent ľudí. Nespokojnosť naopak vzrástla zo 43 percent na 47 percent a 33 percent opýtaných má ambivalentný názor. Zostávajúci respondenti zvolili odpoveď neviem.