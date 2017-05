Zemanovi Babiš ako minister financií nevadí, prezradil svoje predstavy o novom premiérovi

PRAHA 4. mája (WebNoviny.sk) - Český prezident Miloš Zeman chce vymenovať za premiéra Lubomíra Zaorálka alebo Milana Chovanca (obaja ČSSD). Avšak ak ponuku odmietnu, Zeman nevylučuje, že riadením vlády poverí šéfa ľudovcov (KDU-ČSL) Pavla Bělobrádka.



Prezident je zároveň za to, aby Andrej Babiš (ANO) zostal v kresle ministra financií. Český líder to povedal v rozhovore pre TV Barrandov, na ktorú sa odvolal spravodajský portál Novinky.cz..



Demisiu premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) prezident prijme, podľa Zemana má nádej stať sa novým premiérom skôr Zaorálek, súčasný minister zahraničných vecí.



Prezident je na strane Babiša



"Novým premiérom by podľa môjho názoru mal byť opäť človek zo sociálnej demokracie, pretože vyhrala voľby. Človek, ktorý prejde pri hlasovaní o dôvere politickým spektrom, takže zaňho budú hlasovať všetky strany vládnej koalície, bez ohľadu na opozíciu," povedal Zeman v TV Barrandov.



"Hovorí sa o Milanovi Chovancovi a Lubomírovi Zaorálkovi. Oboch mám rád a s oboma vychádzam doslova skvelo," uviedol prezident. Dodal, že ak jedného z nich vymenuje, musí to byť ten, ktorý dostane väčšinu. Podľa predpokladov ju získa práve Zaorálek, ktorého podporia naprieč koaličnými stranami, vysvetlil Zeman. Upozornil, že v prípade ministra vnútra Milana Chovanca je možná blokáda zo strany ANO. Obaja majú najväčšie šance, doplnil Zeman.



Prezident sa jasne postavil na stranu šéfa ANO Babiša, ktorého problémy boli dôvodom Sobotkovej demisie. O Babišovom odchode z vlády "nemôže byť ani reči", povedal Zeman. "Nemalo by nastať zemetrasenie, nemali by sa zrútiť kreslá ministrov. Jediný, kto by sa mal vymeniť, je premiér," vyhlásil Zeman v TV Barrandov.



Demisia ako akt zúfalstva



Vláda by mala dovládnuť do konca volebného obdobia bez zbytočných kotrmelcov, dodal prezident. "S novými členmi by vláda prestala byť funkčná," povedal. Sobotkova demisia je podľa Zemana akt zúfalstva, keď predseda stranu s 25 percentami voličskej priazne dovedie na 20, 15 a teraz už len 12 percent - a hľadá nepriateľa všade naokolo. "Je to zbabelosť a odchod namiesto boja pred blížiacimi sa voľbami, ktoré by vyhral alebo prehral," povedal Zeman.



K rezignácii Sobotku nikto nenútil a "čo ma je po tom, kto sa s kým nenávidí", uviedol prezident, ktorého citoval portál Novinky.cz. "Mojím záujmom je, aby ČR prosperovala a aby voľby vyhral ten, kto získa najväčšiu dôveru voličov," dodal. Vyjadril aj pochopenie pre premiéra s tým, že jeho demisiu prijme. "Dokážem ľudsky pochopiť, že je unavený, ale neviem pochopiť to zbabelé kľučkovanie," uzavrel svoje úvahy Zeman.